I SOSTEGNI

1.854: tante sono le domande per i bonus alimentari e farmaceutici, giunte al Comune di Latina nei giorni di apertura dell'avviso, tra il 28 dicembre e il 9 gennaio. Domande per le quali l'amministrazione di piazza del Popolo aveva preventivato un impegno di circa 550mila euro. L'impegno effettivo è poi stato minore, pari a 352.360 euro, dato che molte delle domande, quasi la metà, sono state in un primo momento escluse per diversi motivi, a volte anche in automatico da parte del sistema, per errori di compilazione. Tra i casi più frequenti, errori di anagrafica, come l'indirizzo; casi di coppie separate che però per il sistema risultano ancora presso lo stesso domicilio (evidenziando quindi una difformità di compilazione). Per questo, sul portale sono stati presentati circa 300 ricorsi contro le esclusioni. 150, invece, sono state le domande rifiutate per reddito superiore alla soglia prefissata. Non ci sono però solo i bonus alimentari: il Comune eroga infatti anche i bonus affitti, ovvero un contributo massimo di 500 euro una tantum per le persone che non sono più in grado di affrontare il canone di locazione dell'abitazione. 800 sono le domande ricevute nell'ultima tranche, di cui ne sono state lavorate già 600. Anche in questo caso, molti gli errori di compilazione, il più frequente quello dell'errato indirizzo (occorre mettere quello dove effettivamente si vive in affitto, non la residenza ufficiale). Se la dirigente del settore Governo del territorio, Eleonora Daga, ha sottolineato in commissione le difficoltà a gestire le pratiche, a causa dell'organico insufficiente («L'unico funzionario che può seguirla si deve occupare anche di Erp e contratti di quartiere», ha spiegato), anche per l'assessore al ramo, Francesco Castaldo, «il problema degli affitti non si risolve con i contributi una tantum», e per l'assessore al Welfare Patrizia Ciccarelli, «entrambe le misure vanno inquadrate in una politica complessiva; il sociale o è ovunque, oppure non è. Sono convinta che certe questioni debbano stare dentro le politiche abitative, con affitti calmierati o edilizia agevolata»

