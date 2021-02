IL CONCORSO

Tornano anche nel 2021 I Racconti di Sabaudia in un'edizione green stampata su carta ecologica e con copertina biodegradabile, come messaggio a favore del rispetto dell'ambiente e delle fonti di energia rinnovabili. Novità di quest'anno una nuova sezione in concorso. Verranno assegnati anche riconoscimenti alle tre migliori fotografie che abbiano saputo emozionare e trasmettere un messaggio ambientalista a favore del territorio. Il successo del contest, lanciato inizialmente solo per l'immagine della nuova copertina del libro che sarà scelta tra le innumerevoli fotografie inviate dai lettori e pubblicate sulle pagine Facebook ed Instagram dei racconti, ha suggerito di inaugurare una nuova sezione del concorso, quella fotografica, per permettere agli appassionati di fotografia di partecipare e rappresentare il fascino del Parco, della sua flora e della sua fauna. Una apposita giuria sceglierà le tre fotografie vincitrici dell'edizione Racconti di Sabaudia 2021. Il libro anche quest'anno sarà sostenuto da Comune di Sabaudia, Ente Parco Nazionale del Circeo e Consorzio Mare Pontino nella sua vocazione di progetto di comunicazione non solo letteraria, ma anche ecologista, con apposite prefazioni rivolte al rispetto ambientale. Rimane invariata la formula della sezione di racconti scritti da personaggi noti e di quella invece riservata agli scritti degli esordienti. La premiazione dell'edizione 2020, rinviata nel rispetto delle normative anticovid, si terrà a luglio prossimo, unitamente alla presentazione della nuova edizione del libro. C'è attesa per conoscere i nomi dei volti conosciuti che si cimenteranno con la scrittura e diventeranno autori per gioco. Il bando di partecipazione al concorso è visibile sulle pagine Facebook e Instagram dei Racconti: @iraccontidisabaudiaofficial.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA