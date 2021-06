Giovedì 24 Giugno 2021, 05:00

L'EVENTO

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato ieri, al Palazzo del Quirinale, la delegazione azzurra in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. All'incontro era presente una folta rappresentanza di oltre 200 tra atlete e atleti azzurri, tecnici e dirigenti, guidati dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli. Presente il sottosegretario Valentina Vezzali. Nel corso della cerimonia, che si è aperta con l'esecuzione dell'inno nazionale da parte della banda musicale interforze, il Presidente Mattarella ha consegnato la bandiera italiana agli alfieri della squadra olimpica Elia Viviani e Jessica Rossi e a quelli della squadra paralimpica, Beatrice Vio e Federico Morlacchi. Per il canottaggio presenti il presidente Giuseppe Abbagnale insieme agli azzurri del gruppo olimpico e paralimpico. In partenza per Tokyo ci sono i due pontini doc Simone Venier e Matteo Lodo ma anche molti atleti in forza ai gruppi sportivi militari che hanno sede nella città di Sabaudia: Carabinieri, Fiamme Gialle, Fiamme Oro e Marina Militare. Della squadra olimpica fanno parte: Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale della Marina Militare; Matteo Castaldo, Federica Cesarini, Marco Di Costanzo, Pietro Willy Ruta e Kiri Tontodonati delle Fiamme Oro; Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, Alessandra Montesano, Andrea Panizza, Valentina Rodini, Simone Venier e Giuseppe Vicino delle Fiamme Gialle; Stefano Oppo, Aisha Rocek e Stefania Gobbi dei Carabinieri. Presenti ieri mattina anche le due veliste del gruppo sportivo Fiamme Gialle di Gaeta Silvia Zennaro e Marta Maggetti. Per il Giappone partirà inoltre Ruggero Tita, Fiamme Gialle Gaeta, per la classe Nacra 17. Infine il nuotatore pontino Matteo Ciampi è atteso alla prova del trofeo internazionale Sette Colli prima di volare a Tokyo.

E.Pie.

