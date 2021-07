Domenica 18 Luglio 2021, 05:02

Due incendi uno dopo l'altro e pochi dubbi sulla loro origine dolosa. I piromani tornano a devastare le colline dei Lepini. Dall'altra notte è stata date alle fiamme la collina di Santa Lucia, una località tra Prossedi e Maenza. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire il Nucleo della Protezione civile di Priverno e le squadre che fanno capo ai gruppi delle Aquile dei Lepini insieme ai vigili del fuoco della squadra A di Terracina che hanno dovuto lottare per molte ore, anche in nottata, per limitare i danni alla vegetazione e della florida macchia mediterranea.

Fiumi di acqua sono stati riversati da ieri mattina - appena è stato possibile farlo intervenire - con un Canadair della Protezione civile regionale sulla verde collina di Santa Lucia . Le operazioni si sono concluse solo dopo le 12. Il personale operativo dei Vigili del fuoco del comando di Latina è stato impegnato per tutta la notte per fronteggiare le fiamme che si erano protratte lungo la strada che sale al centro abitato del paese lepino.

L'opera dei soccorritori ha evitato, per fortuna, che le fiamme raggiungessero il paese. Spavento tra i residenti - molti dei quali hanno aiutato nello spegnimento - ma non si registrano persone coinvolte.

Nonostante l'impegno profuso di uomini e mezzi, le fiamme hanno divorato circa 20 ettari tra macchia mediterranea e pineta.

Ieri mattina di buonora anche parte della collina di Roccasecca dei Volsci è stata presa di mira dai piromani, ma fortunatamente in modo limitato. Anche in questo caso provvidenziale l'intervento di vigili del fuoco e volontari della protezione civile.

