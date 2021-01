I PERSONAGGI

Hanno fatto la storia del Latina Calcio, hanno lottato fianco a fianco, anche se con ruoli diversi, condividendo gioie, trofei e anche la grande amarezza del mancato approdo in serie A. Da tempo le loro strade si sono divise, ma entrambi continuano a farsi largo tra i professionisti, categoria che i nerazzurri sperano di riabbracciare presto. Parliamo di Mauro Facci e Andrea Milani, che nel 2021 si augurano di poter raggiungere grandi soddisfazioni nelle loro nuove realtà.

DS A VITERBO

A inizio settimana la Viterbese, formazione che milita in serie C, ha ufficializzato l'arrivo di Mauro Facci pronto a ricoprire l'incarico di direttore sportivo. Dopo il suo lungo percorso con i nerazzurri, il dirigente pontino si è messo in mostra a Livorno conquistando la promozione dalla Lega Pro alla serie B e, l'anno successivo, anche la permanenza tra i cadetti con il club toscano. Ora, ecco una nuova sfida con una società che necessita di un cambiamento per poter restare tra i professionisti. La voglia di tornare in pista era tanta, così come il desiderio da parte del presidente gialloblù Marco Arturo Romano di affidare l'area tecnica a un direttore esperto e con un curriculum costellato di successi e gratificazioni. Facci si è messo subito al lavoro per dare un impulso all'undici viterbese che al momento non se la passa granché in classifica: la squadra allenata da Taurino è al quattordicesimo posto del girone C, con 15 punti all'attivo. Bottino troppo misero per un club così ambizioso che con Facci spera di fare un salto di qualità. Il ds ha già specificato che servirà almeno una pedina per reparto per garantire quel qualcosa in più di cui necessita la squadra.

IL VICE VIVARINI

Dopo un avvio difficile sta cambiando il vento alla Virtus Entella, impegnata nel campionato di serie B. Lì dove a svolgere il ruolo di secondo allenatore c'è Andrea Milani, ancora una volta al fianco di Vincenzo Vivarini. I due si sono conosciuti proprio durante l'esperienza del mister sulla panchina dei nerazzurri e da quel momento in poi non si sono praticamente più separati. Già lo scorso anno sono stati protagonisti a Bari con la cavalcata terminata proprio sul più bello con la finale play off di C persa contro la Reggiana, stavolta però Milani vuole vincere la scommessa insieme al tecnico di Ari. L'arrivo a fine novembre per sostituire Bruno Tedino, qualche partita sfortunata e poi l'accelerata. Nelle ultime tre gare l'Entella ha collezionato nove punti grazie ai successi conquistati con Pescara, Vicenza e Cittadella. Lasciata l'ultima posizione in classifica, adesso è il momento di continuare a battere il ferro e portare il prima possibile i liguri fuori dalle sabbie mobili.

Davide Mancini

