Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:03

LE RIVELAZIONI

«Una Santa Barbara rifornita e rimpinguata periodicamente con nuove armi». Così Renato Pugliese descriveva l'arsenale del clan in uno dei tanti interrogatori che hanno aperto la strada alle indagini della magistratura. La potenza di fuoco del clan è un elemento fondamentale perché tutela il gruppo criminale da eventuali attacchi esterni e consente di minacciare efficacemente le vittime delle estorsioni e dell'usura.

LE NUOVE DICHIARAZIONI

Con l'arrivo di nuovi pentiti, i magistrati hanno ottenuto importanti conferme in merito alla capacità militare del clan che dominava a Latina. Nelle carte dell'inchiesta Scarface emergono ulteriori dettagli sull'approvvigionamento delle armi. Le dichiarazioni dei tre nuovi pentiti, Maurizio Zuppardo, Emilio Pietrobono e Andrea Pradissitto, vanno in questa direzione confermando quanto già descritto da Renato Pugliese e Agostino Riccardo. «È un clan che ha grande disponibilità di armi e dedita in questo momento allo spaccio di sostanze stupefacenti» ha spigato Pradissitto ai giudici.

Emilio Pietrobono parla di un deposito di armi a Priverno: «Alessandro Renzi ha numerose armi, pistole, fucili, esplosivo, detonatori elettrici a miccia lenta e a miccia veloce, le tiene sotto terra. Le ha sotterrate vicino casa sua, sotto alle piante di ulivo, distanti circa 800 metri dall'ingresso dell'abitazione. Ha fatto la buca con il suo escavatore, non se detiene le armi per conto di qualcuno». Il pentito riferisce anche di almeno 8 pistole in possesso di Fabio Di Stefano.

IL COLPO IN VIA DELLA ROSA

Episodi e dichiarazioni recenti che vanno di pari passo con quanto dichiarato in precedenza dagli altri pentiti del clan Di Silvio. In un interrogatorio del 2020 Maurizio Zuppardo racconta un furto avvenuto all'interno di una villa di un carabiniere in via della Rosa. «Il furto - racconta il pentito - era stato organizzato dal proprietario del bar del centro Morbella (ormai deceduto), era indebitato con gli zingari per precedenti acquisti di cocaina, quindi ha dato indicazioni per effettuare il furto. Fu materialmente consumato da Patatone, Sapurò e Zio Costantino, furono sottratte moltissime armi in quanto questo carabiniere faceva collezione di armi e Rolex (omissis). Patatone dopo essere stato arrestato ha sicuramente lasciato numerose armi nella disponibilità della famiglia, ne sono certo perché le ho viste a casa di Antonio Di Silvio detto Sapurò negli anni passati, ma poi le ho continuate a vedere. So che originariamente nascondevano le armi nella stalla, ma fu sequestrata e in quella occasione fu trovato un fucile a canne mozze. Un altro posto dove sapevo che occultavano le armi era una stalla nella zona di Pantanaccio, già sequestrata, e in un terreno in via Moncenisio, vicino casa di Patatone. Le armi venivano nascoste sotto terra, quelle meno utilizzabili...».

LE CHAT CON LE FOTO

Le armi come strumento necessario per attaccare o difendere il clan, ma anche come simbolo di potenza da ostentare. Come nel caso delle chat whatsapp sequestrate dagli investigatori, in una delle quali Antonio Di Silvio, detto Patatino, inoltrava una serie di immagini che ritraggono lui e altri componenti della famiglia Di Silvio «mentre sfoggiano orgogliosi le armi da fuoco». Patatino è indicato dagli investigatori come «uno dei soggetti più pericolosi dell'associazione di stampo mafioso facente capo a Romolo Di Silvio che lo ha designato come suo successore alla guida dell'organizzazione».

Marco Cusumano

© RIPRODUZIONE RISERVATA