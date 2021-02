LA SITUAZIONE

I nuovi contagi sul territorio pontino arrivano a 122 sui 782 totali del Lazio. Si tratta di un dato sostanzialmente stabile e in linea con gli ultimi giorni, ma la provincia di Latina, con l'eccezione di Roma, è quella che continua a registrare i casi più numerosi. La distribuzione riguarda 25 comuni, con 19 nuovi positivi nella città di Latina, 16 ad Aprilia, 13 a Fondi, 10 a Cisterna, 9 a Formia, 7 a Sermoneta, 6 nei comuni di Sezze e di Terracina, 5 a Roccagorga e Spigno Saturnia, 4 a Minturno e Priverno, 3 a Itri, 2 a Pontinia, Monte San Biagio e Sabaudia, uno ciascuno a Castelforte, Cori, Gaeta, Lenola, Norma, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sonnino e Sperlonga. I test, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati però poco più di 500.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl, costantemente al lavoro per rintracciare i link epidemiologici, rileva che la gran parte dei nuovi positivi sono ancora frutto di contatti di tipo familiare e amicale e in misura minore sono dovuti a contatti in ambito lavorativo e all'interno di strutture sanitarie. Intanto, si tira un sospiro di sollievo dopo le analisi effettuate su un sospetto caso di variante brasiliana sul territorio. Sabato scorso il campione prelevato da un tampone molecolare è stato inviato all'istituto Spallanzani, che ieri ha dato il suo responso: non si tratta per fortuna di una variante.

L'attenzione resta comunque altissima e la Asl approfondisce ogni nuovo caso che desta particolari sospetti. Analizzando i dati, i nuovi casi in provincia, anche se superano quotidianamente quota 100, cominciano davvero a calare. Nella stessa prima settimana del mese scorso avevano erano già oltre 1.500, nei primi otto giorni di febbraio sono invece 946. I contagiati sono invece complessivamente oltre 22mila negli 11 mesi di pandemia. Nelle ultime 24 ore si registra un solo decesso, quello di un paziente di 85 anni che era residente a Gaeta e che fa salire il numero delle vittime a 19 nel mese di febbraio e a 368 in totale. I nuovi guariti sono invece 70, circa 16.500 quelli dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre gli attuali positivi sono poco più di 5mila. Uno sguardo infine al Lazio: su 14mila test, tra antigenici e molecolari, i casi scendono notevolmente sotto quota mille: sono infatti 782, mentre sono 32 i decessi e ben 4.558 le guarigioni. I contagi diminuiscono ma aumentano i decessi nelle ultime ore, insieme ai ricoveri e alle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e test, compresi i rapidi, è al 5%.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA