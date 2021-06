2 Giugno 2021

(Lettura 2 minuti)







VERSO IL VOTO

Annalisa Muzio candidata sindaco di Latina, forse. Potrebbe essere vicina la scelta di correre verso la poltrona più alta di piazza del Popolo: i movimenti che la supportano le chiedono infatti di impegnarsi, ma lei si prende ancora qualche ora per sciogliere la propria personale riserva. La riunione è di due giorni fa: Fare Latina, Movimento sport e giovani Latina, Fare Latina Borghi e Fare Latina Cultura si sono incontrati presso il comitato in una riunione che «ha visto emergere la figura di Annalisa Muzio come la sintesi dei gruppi, quindi come candidata, ma l'avvocato di Latina ha deciso di prendersi alcune ore di riflessione per sciogliere la riserva sulla candidatura», spiegano i movimenti in una nota. «Così è stato sottoscritto un documento programmatico e politico, dove i soggetti attivi attorno alla figura di Annalisa Muzio hanno trovato la sintesi: Dopo un percorso di analisi dello stato in cui versa la nostra città, gli aderenti a Fare Latina hanno deciso che non è più il tempo delle deleghe ad altri ma è il tempo della responsabilità che cittadini, associazioni e forze sociali ed imprenditoriali debbono assumersi. Per questo è divenuto ineludibile rompere gli indugi e proporci in maniera formale come lista che parteciperà alle prossime elezioni amministrative magari anche collegata ad altri soggetti civici o politici che vorranno condividere il programma. Vogliamo invitare Annalisa Muzio ad accogliere l'invito a candidarsi a sindaco e a rappresentarci come portavoce politico del progetto, riconoscendo in lei le caratteristiche, le qualità e i valori indispensabili per rivestire il ruolo di primo cittadino». Inoltre, la Muzio «ha ricevuto il mandato di agire in nome e per conto dei quattro movimenti per dialogare con partiti, altri movimenti e associazioni in modo da trovare punti di raccordo e convergenza sui programmi in un'ottica sinergica di sviluppo e rigenerazione della città di Latina». Muzio potrebbe quindi presto confermare la propria discesa in campo, accanto a candidati già ufficiali, come il sindaco uscente, Damiano Coletta, supportato al momento da Lbc, Pd, Pri, o come Antonio Bottoni, con la lista Siamo Latina.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA