Martedì 14 Settembre 2021, 05:00

L'EVENTO

Gli specialisti mondiali del beach tennis faranno diventare rovente la sabbia di Terracina. Oggi entra nel vivo l'Itf Beach Tennis World Championship, i campionati mondiali, che stanno coinvolgendo complessivamente 400 atleti in rappresentanza di 20 nazioni. Si tratta della seconda volta per Terracina (la prima edizione venne organizzata nel 2019 e lo scorso anno venne bloccata dal Covid) che avrà la possibilità di affrontare questo appuntamento con un anno in più di preparazione.

«È una grande soddisfazione per noi ospitare i campioni internazionali in un evento che dà prestigio al nostro territorio e, di fatto, consente di destagionalizzare grazie al turismo sportivo anche a fine settembre, senza dimenticare l'attenzione mediatica che la città avrà e che conferma Terracina al centro del mondo degli eventi sulla sabbia senza dimentica il valore assoluto dello sport per i giovani» ha chiarito il sindaco Roberta Tintari, intervenuta insieme al delegato provinciale Coni Alessia Gasbarroni, al vice sindaco di Terracina Pierpaolo Marcuzzi, all'assessore al turismo, sport ed eventi Barbara Cerilli e alla consigliera comunale Ilaria Marangoni. Massimo Morelli, rappresentante della Federazione internazionale ha sottolineato l'importanza di un contesto come quello di Terracina mentre il delegato provinciale della Federazione italiana tennis, Alessandro D'Onofrio, ha chiarito quanto sia fondamentale che gli eventi possano spingere il movimento.

Impegnatissimi nella fase organizzativa il presidente del Comitato organizzatore locale, Andrea D'Onofrio e il direttore del torneo Giancarlo De Risi dell'Asd Beach Tennis Terracina. Sulla sabbia dell'RDT Summer Village, alle Rive di Traiano, si sono già concluse le competizioni promozionali Senior e Under (12, 13 e 14), il prologo alla manifestazione iridata dei pro, che scatterà oggi con le qualificazioni ed entrerà nel vivo domani con l'inizio dei main draw (tabelloni da 32 coppie) fino a domenica con l'assegnazione dei titoli mondiali. L'Itf Beach Tennis World Championships torna a Terracina per la seconda volta consecutiva, dopo le prime tre edizioni al Foro Italico, la parentesi bulgara del 2012 e le sei annate di Cervia, così il litorale pontino si conferma l'ombelico del beach tennis mondiale. Nel 2019 i romagnoli Alessandro Calbucci e Michele Cappelletti si imposero, mentre in campo femminile la vittoria andò a Maraike Biglmaier e Rafaella Miller. Le finali femminili sono in programma sabato 18 e quelle maschili domenica 19.

