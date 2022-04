Venerdì 1 Aprile 2022, 09:25

Sono ancora sotto stretta osservazione i lavori sulla Pontina inaugurati dall'Anas il 22 marzo per la sostituzione delle barriere di sicurezza. Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha convocato proprio ieri - 31 marzo - una riunione riunendo intorno a un tavolo i sindaci di Latina e Terracina, l'assessore regionale ai Lavori pubblici, il comandante della polizia stradale, il presidente della Camera di commercio e il responsabile territoriale dell'Anas, con l'obiettivo di esaminare le criticità sulla viabilità dell'arteria e cercare di ridurre i disagi per automobilisti e autotrasportatori.

In un'ottica di massima collaborazione fra tutti gli enti coinvolti è stato stabilito di istituire un tavolo ad hoc che di volta in volta esaminerà e programmerà il calendario degli interventi individuando possibili soluzioni di alleggerimento dei disagi. I lavori, pianificati dall'Anas per la sostituzione del new jersey con nuove barriere spartitraffico in calcestruzzo di ultima generazione, riguardano per il momento solo alcuni tratti viari ricadenti nella provincia di Roma, ma i problemi di circolazione riguardano l'arteria fino ad Aprilia e in prossimità dei cantieri, operativi di notte ma presenti anche in orario diurno, i disagi interessano entrambi i sensi di marcia.

Si tratta inoltre solo di una prima fase di interventi che rientra in un più ampio piano di investimenti di Anas per la pavimentazione dei tratti ammalorati, per il miglioramento della segnaletica stradale e la sostituzione delle barriere. Da parte sua Anas ha assicurato che i cantieri saranno interrotti il 31 maggio e sospesi per tutta l'estate per evitare ulteriori complicazioni in previsione dell'intensificazione del flusso veicolare nel periodo estivo, ma i lavori riprenderanno poi a partire da ottobre interessando altri tratti della Pontina fino alla provincia di Latina. Nell'ottica di compensazione dei disagi registrati dagli automobilisti dalla Regione Lazio, per voce dell'assessore Mauro Alessandri, è arrivata la disponibilità a finanziare eventuali altri interventi di rifacimento della pavimentazione stradale di arterie provinciali o comunali sovraccaricate dalla deviazione del traffico sulla viabilità alternativa. Inoltre si è discusso più concretamente di un'ipotesi avanzata già nei giorni scorsi dalle associazioni di autotrasportati, quella di far aprire i centri di stoccaggio del settore agroalimentare di notte. Il prefetto ha dunque invitato il presidente della Camera di commercio e la Regione ad attivare forme di interlocuzione con i titolari dei centri di stoccaggio per valutare questa possibilità almeno nel periodo necessario al completamento dei lavori. Si tratta di una soluzione che consentirebbe un alleggerimento della circolazione dei mezzi pesanti nelle ore di maggior traffico spiega la prefettura in una nota e anche di un rimedio, in termini di impatto economico, per la categoria degli autotrasportatori penalizzata dalla crisi.

