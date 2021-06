VELA

Un risultato storico in un anno difficile, di rinascita, in cui i ragazzi hanno scalato duramente la classifica fino ad arrivare ai vertici. Un grande traguardo, ma per noi deve essere un punto di partenza. La nostra scommessa, nata nel 2019, insieme ad un gruppo di amici, di genitori e di ragazzi, senza spazi e senza forze economiche, sembra avviato verso un percorso vincente a dimostrazione che la vela giovanile qui si può fare ad alti livelli. Traspare orgoglio dalle parole del presidente della Lega Navale Italiana sezione di Formia, Emilio Civita, dopo le ultime regate nazionali dell'Italia's Cup di Reggio Calabria che hanno certificato la qualificazione (24 erano i posti disponibili) dei laseristi Antonio D'Urso e Mario Trabucco al Mondiale Ilca 4.7 di Dun Laoghaire (7-14 agosto), quartiere irlandese che gravita su Dublino, e all'Europeo di Travemunde (23-30 luglio), nel distretto tedesco di Lubecca. Artefice della perfomance è anche il tecnico Emanuele Montagna, 24 anni: E' una emozione vedere che il nostro progetto sta pagando. Raggiungere dopo breve tempo questo livello non può che renderci fieri. D'Urso entra nella top ten in Italia con estrema dedizione, un risultato frutto di motivazione, tenacia, sudore e ore di mare. Trabucco (tesserato Fiv per il Caposele, ndr) con l'ultima prova entra tra i migliori 20, dopo un'annata difficile per motivi fisici. Il merito va ascritto anche al presidente Civita che ha creduto in me. Un curriculum notevole per la sezione tirrenica: secondo posto alla primavela del 2019 (tricolori optimist cadetti), nel 2020 l'argento agli Italiani cadetti e successo tra gli juniores Optimist tra i 2009, senza dimenticare che Niccolò Sparagna e Ludovico Quintiliani sono stati ammessi nel gruppo agonistico nazionale cadetti (Gan). A completare l'opera, infine, la qualifica dei fratelli formiani Tommaso e Aurora Mesolella, portacolori del Tognazzi Marine Village di Ostia, al Mondiale junior Radial ad Arco, sul Lago di Garda (23-31 luglio) e alla kermesse iridata in Irlanda.

An.Gio.

