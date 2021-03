15 Marzo 2021

CISTERNA

Volontari impegnati a contrastare il disagio del maltempo, intanto i ladri entrano nella sede della Protezione Civile di via Einaudi e rubano l'attrezzatura. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, ad accorgersene lo stesso presidente dell'associazione Sandro Lava.

«La mattina che ho scoperto il furto eravamo in servizio in un'azione di controllo per il forte nubifragio che aveva interessato la nostra città. Nell'ispezione abbiamo deciso con gli altri volontari di tornare in sede per prendere dell'attrezzatura utile a facilitare l'intervento per liberare strade e canali da rami e cespugli che ostruivano il deflusso dell'acqua. Quando ho aperto il magazzino in cui teniamo l'attrezzatura l'amara sorpresa, mancavano i decespugliatori, un compressore e il gruppo elettrogeno. La delusione era tanta, avevano subito un furto, ma c'era un emergenza in corso, così mi sono diretto verso lo scaffale per prendere la motosega, come ho afferrato la scatola ho capito che era vuota, avevano portato via anche quella». Un gesto ignobile, contro un'associazione di volontari sempre in prima linea per aiutare gli altri.

«Abbiamo denunciato quanto accaduto alle forze dell'ordine, la delusione è tanta, ma non ci scoraggiamo e continueremo a prestare il nostro servizio soprattutto in questo periodo di avversità climatiche». Si sta verificando se ci sono telecamere della zona che hanno ripreso i ladri arrivare o subito dopo il furto.

