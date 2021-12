Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:03

I ladri sembrano aver preso di mira il mercatino di Natale di Latina. Un nuovo tentativo di furto si è verificato l'altra sera in Piazza del Popolo, in pieno centro storico, dove ci sono le casette di legno degli artigiani. Dopo il colpo ai danni di una delle casette sotto l'Intendenza di Finanza della scorsa settimana, che aveva fruttato ai ladri circa duemila euro in prodotti e accessori di pelletteria, domenica notte un altro tentativo è stato fatto sulle casette che invece si trovano proprio davanti all'ingresso del palazzo comunale. Qui i ladri avrebbero tentato di scassinare la ribaltina anteriore delle casette di legno adibite a negozio di accessori di abbigliamento; il vigilante però se n'è accorto in tempo ed ha sguinzagliato il suo rottweiler, così i ladri sono stati messi immediatamente in fuga.

«Sono a conoscenza di quanto si è verificato e ho già parlato con gli organizzatori per assicurarmi che sia tutto a posto», ha detto l'assessora del Comune di Latina alle Attività produttive, Simona Lepori.

«Per i furti non abbiamo ancora sporto denuncia, ma lo faremo a breve - afferma la responsabile Sabrina Gagliardi, presidente della associazione Sana Eventi Culturali, che si occupa dell'organizzazione del mercatino di Natale in Piazza del Popolo - Siamo contenti della nuova collocazione del mercatino - continua - II problema, però, è che nonostante esso si trovi esattamente a metà tra la questura e la caserma dei carabinieri, e che abbiamo due vigilantes con i cani che per tutta la notte sorvegliano le casette di legno, ci sono troppe potenziali vie di fuga e quindi i tentativi di furto si ripetono, anche forse a causa del fatto che il primo è andato a segno». Insomma i ladri pensano di poter colpire e guadagnare senza troppi rischi una via di fuga.

«Di questo problema - sottolinea Sabrina Gagliardi - abbiamo già parlato con l'assessora comunale Lepori, che si è mostrata molto disponibile nei nostri riguardi, anche sull'aspetto prettamente commerciale e che riguarda la collocazione degli stand. Alcune casette infatti, pur stando in Piazza del Popolo, non hanno lo stesso flusso di acquirenti delle altre a causa della loro posizione. Per il prossimo anno sicuramente correggeremo il tiro: per evitare furti vorremmo sostituire le casette di legno con pagode trasparenti e illuminate, e poi perché abbiamo visto che Latina apprezza molto l'artigianato. Da parte nostra ci sarebbe anche la disponibilità ad organizzare un mercatino mensile, in modo simile a quanto avviene con l'antiquariato ma in giorni alternativi. Latina è una città importante e questo contribuirebbe a valorizzarla perché arriverebbero artigiani di ogni genere e da ogni parte d'Italia».

Stefania Belmonte

