Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:03

L'INIZIATIVA

I campioni della nazionale di canottaggio cantanti per un giorno per beneficenza. Voci dall'acqua è il titolo del cd di Natale realizzato dai canottieri azzurri, con la presenza canora e la collaborazione di altri addetti ai lavori dell'Italia del canottaggio, per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sul cancro dell'ospedale Rizzoli di Bologna che ha ospitato e curato durante la sua malattia Filippo Mondelli, campione del mondo 2018 e componente del quattro di coppia olimpico, prematuramente scomparso, lo scorso 29 aprile, a causa di un osteosarcoma alla gamba sinistra. L'iniziativa è dell'imprenditore Joas Binda, ex nazionale e imprenditore di DiBì. Il cd Voci dall'acqua contiene la canzone Chiasso di Random, che era la canzone preferita di Filippo Mondelli, ma anche See you again di Wiz Khalifa con testo modificato e che riporta aneddoti da spogliatoio e da barca, l'Inno di Mameli, classici di ieri e oggi come La Canzone del Sole di Lucio Battisti, L'anno che verrà di Lucio Dalla e 50 Special dei Lunapop, Domani di Artisti uniti per l'Abruzzo e Christmas with the yours di Elio e le storie tese l'unico vero pezzo natalizio del disco. Per la realizzazione dell'iniziativa hanno prestato la loro voce le campionesse olimpiche Federica Cesarini e Valentina Rodini, gli altri azzurri Andrea Panizza, Vincenzo Abbagnale, Giacomo Gentili, Sara Bertolasi, Stefania Gobbi e Ludovica Serafini nonché l'ex nazionale José Casiraghi. Idee e contributi per la realizzazione sono arrivati anche da Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Luca Ramaldi, Simone Venier e Simone Martini. Si tratta per la quasi totalità di atleti che appartengono ai gruppi sportivi militari di Sabaudia. La presentazione del cd avverrà oggi, alle 21.15, a L'Anac in diretta, il programma live streaming dell'Associazione Nazionale Allenatori di Canottaggio.

