Una riunione di segreteria urgente, domani, dal tema La situazione politica e amministrativa per affrontare la campagna elettorale, la composizione delle liste e, in primo luogo, la concorsopoli Asl, che ha visto coinvolti nelle intercettazioni - ma non indagati - un esponente di spicco del Pd e il figlio di un'altra esponente del partito. Una vicenda su cui i Giovani democratici della Provincia di Latina, Lepini, Golfo, Aprilia, Latina e Fondi, due giorni fa avevano chiesto con forza «una discussione in direzione provinciale e in quelle locali».

I Gd, infatti, si dicono «estremamente preoccupati per i futuri appuntamenti elettorali», considerando che i riflessi della concorsopoli «anche per le strumentalizzazioni politiche in atto, possano indebolire l'immagine e la tenuta del nostro partito». A loro risponde il segretario comunale di Latina del Pd (uno dei 12 Comuni al voto), Franca Rieti, osservando come «i giovani hanno una grande energia che li contraddistingue e hanno fatto un'ottima panoramica».

Sul tema della concorsopoli, in particolare, la Rieti si definisce «una persona molto garantista, ci sono i magistrati e la giustizia deve fare il suo corso».

Anche su questo tema, però, e sui riflessi per il partito, si svolgerà domani una riunione di segreteria comunale in cui «parlare della situazione politico amministrativa: relazionerò sull'attività del partito, sulle liste da comporre per le amministrative, e vedremo la discussione come evolverà; ma io sono garantista, e inoltre non conosco i fatti oltre quello che è emerso dalla stampa».

Relativamente alle richieste dei Gd, la segretaria ricorda che «abbiamo già svolto due incontri di coalizione, in uno dei quali abbiamo iniziato ad affrontare uno dei temi centrali per il programma elettorale, quello relativo all'ambiente. Dal 7 giugno inoltre, partiranno i tavoli programmatici rispettivamente su Inclusione e coesione, Innovazione transizione energetica e Green Deal, Assetto del territorio e infrastrutture, Cultura istruzione turismo e sport, Sviluppo e impresa, Salute, Beni comuni e partecipazione, Modello di città europea. Nei tavoli programmatici, io ascolto i giovani, ci confrontiamo e parliamo tranquillamente delle varie tematiche».

Inoltre, oggi alle 18.30 presso Lavori in corso (via Custoza n.2 a Latina) si terrà l'incontro Costruire ponti - Dentro e oltre l'accordo tra Lbc e Pd, in cui si confronteranno la stessa Rieti con il sindaco, Damiano Coletta, la segretaria di Lbc, Elettra Ortu La Barbera e Giorgio De Marchis, ex capogruppo del Pd in Consiglio comunale, membro del direttivo cittadino, moderati da Stefano Vanzini, vice segretario cittadino del Pd.

