25 Marzo 2021

Nomi inventati ma anche nomi veri venivano utilizzati per la produzione delle ricette che sarebbero andate poi a soddisfare le esigenze economiche del gruppo criminale. Da dove erano stati presi, però, i nomi veri? La sicurezza dei dati è una delle priorità nel mondo moderno, dove l'informatica e il web si intersecano continuamente con la vita offline. Le ipotesi dei carabinieri, su questo aspetto sarebbero almeno due: la prima è che la banda possa aver preso da internet nomi e codici fiscali di pazienti veri, ovviamente ignari del fatto che i propri dati erano finiti nelle mani sbagliate; la seconda ipotesi è che la banda possa aver frugato nelle carte dei medici e della Asl durante i furti dei bollettari, per avere un accesso più facile e veritiero ai farmaci che poi sarebbero dovuti finire sul mercato inglese. Anche a Latina avrebbero messo a segno dei furti. In qualche occasione la banda avrebbe fatto visita in alcuni studi di medici di famiglia, prelevando i ricettari rossi necessari per la truffa al sistema sanitario nazionale e probabilmente dando anche uno sguardo ai dati dei pazienti seguiti; nei primi mesi del 2019 anche negli uffici della Asl di Piazza Celli sarebbe stato registrato un furto collegato al gruppo criminale campano.

