Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

La nouvelle vague della racchetta pontina passa anche dai giovani fratelli formiani Marco e Roberto Miceli, entrambi destrorsi. Promesse in campo internazionale che in questi ultimi anni stanno scrivendo pagine rilevanti. Il più grande, Marco, classe 98 (773 nel ranking Atp), tesserato per i senesi del Sinalunga, neopromossi in A1, è reduce dall'Itf di Monastir, il 15mila dollari in Tunisia. L'avventura nordafricana del numero 6 del seeding si era chiusa nei quarti di finale contro il padrone di casa Moez Echargui, terza testa di serie, che si è imposto 6-4, 6-2. A pochi giorni di distanza era arrivato l'exploit del fratello minore, Roberto, classe 2002, che ha conquistato il suo primo storico punto nel circuito Atp dopo il 15mila dollari del Cairo. Ha una passione innata per la cucina e per il russo Daniil Medvedev (numero 2 del mondo che nel 2021 ha vinto Atp Cup, New York e Coppa Davis). «Sono ancora molto emozionato racconta Miceli junior ma allo stesso tempo pronto a guardare avanti. Con il mio allenatore Riccardo Rosolin avevamo deciso di comune accordo di chiudere l'anno con le prime esperienze a livello ITF. Aver raggiunto l'obiettivo del primo punto appena al secondo torneo mi rende felice». L'amore per il tennis gli fu trasmesso dai suoi genitori. «In famiglia è sempre stato lo sport principale. Gioco da quando ero piccolo perché mia madre e mio padre si divertivano a livello amatoriale e si intrattenevano sempre una mezz'oretta in più per far provare me e mio fratello». Da Formia ai courts capitolini dell'Eschilo2 con il coach Alessandro Galli («a lui devo tanto per la mia crescita») all'Enjoy Sporting Club sulla Cristoforo Colombo, dove si allenano entrambi. «Sono qui da tre anni ormai e mi trovo alla grande prosegue Roberto, tesserato per il Tc Eur che giocherà la serie B il legame con Marco è speciale. Ha più esperienza, mi viene spontaneo chiedergli consigli. Sono fortunato ad avere una persona come lui dentro casa e poter sfruttare questa occasione per imparare sempre di più. È una figura fondamentale». Sogni nel cassetto? «Mi piace stare con i piedi per terra. Sono riuscito ad arrivare nella categoria 2.2 e a conquistare il mio primo punto ATP. Nel 2022 vorrei consolidarmi nei tornei da 15.000 dollari». Marco, trasferitosi a Roma nel 2011 con la sua famiglia, è sceso spesso al Capanno Academy di Latina con il maestro Piero Melaranci, prima di trasferirsi all'Eschilo 2, una parentesi a Foligno e ritornare a Roma per stare insieme a suo fratello.

Andrea Gionti

