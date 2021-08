Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

IL CONCERTO

Questa sera a Latina musica irlandese e molto altro. L'appuntamento è alle 21 presso i giardini comunali con il gruppo Folk Road che festeggia 32 anni di attività. In programma danze, arie lente, indiavolate drinking songs ballads e altre magie della musica celtica, ripercorrendo le tappe vecchie e nuove della lunga carriera musicale del gruppo, fondato da Marcello De Dominicis nel 1989. Sarà una festa concerto l'evento, inserito nella rassegna Estate in comune, organizzata dall'associazione Hellzapoppin in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Latina. Al pubblico sarà proposto il repertorio dei brani più importanti, incisi e presentati in rassegne e festival musicali, in Rai e in altre importanti vetrine. Specializzata nell'esecuzione e interpretazione di musica tradizionale irlandese, scozzese e bretone, la band già dal suo esordio divenne una delle migliori formazioni italiane di musica celtica. Ha all'attivo circa 700 concerti in Italia e all'estero. Nella storia di Folk Road spiccano collaborazioni importanti in ambito cinematografico, come con Martin Scorsese per la colonna sonora del film Gangs of New York e più recentemente quella con il regista Alex Infascelli che ha voluto far inserire un brano del gruppo pontino nel suo ultimo documentario S is for Stanley dedicato a Stanley Kubrick. Folk Road ha al suo attivo un disco, più volte ristampato, un E.P., un concerto in Rai, collaborazioni prestigiose con grandi solisti italiani e stranieri, manifestazioni per l'Ambasciata irlandese e tante altre esperienze. Per il concerto di questa sera la formazione sarà al completo. Si esibiranno Marcello De Dominicis e Manuela Cascianelli, alle voci soliste; Piermario De Dominicis, chitarra acustica e voce, Caterina Bono, violino, Vincenzo Zenobio, fisarmonica, whistle e clarinetto, Antonio Colaruotolo, basso, Vera Petra percussioni e bodhran e Lorenzo Di Masa come special guest alla chitarra. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso i due principali negozi di dischi di Latina, Freak Out e Vinileria, info 3396290270. Per l'ingresso è richiesto il green pass.

