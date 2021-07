Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Cosa accadrà ora? Quali sviluppi avrà l'incheista sui concorsi truccati della Asl? Gli inquirenti non si sbottonano ma che l'indagine non sia finita qui non è solo una supposizione. Pagina 35 della seconda ordinanza di custodia cautelare, quella che ha portato ai domiciliari anche Claudio Moscardelli. Il gip Cairo analizzando tutti i favori e le raccomandazioni, si sofferma sul consigliere comunale di Pontinia che ha partecipato al concorso per 70 posti (quello poi revocato dalla Asl) e rivela che «il nucleo di Polizia economico Finanziaria della Guardia di Finanza ha richiesto copia alla locale Asl del fascicolo personale in forza dell'ordine di esibizione di atti e documenti», già perché il consigliere comunale è stato assunto per sei mesi con chiamata diretta («evidentemente rinnovata») e «durante le attività tecniche intercettive» espletava «il suo incarico lavorativo presso la segreteria del direttore amministrativo facente funzione dott. Rainone Claudio».

Non solo. L'elenco di chi ha beneficiato dei favori è molto lungo. Nella prima ordinanza di custodia cautelare, quella che ha portato all'arresto di Rainone e di Esposito sono emersi i favoritismi di cui hanno beneficiato sei dei 23 vincitori di concorso. Ma spulciando anche tra gli altri nomi in graduatoria spuntano altri esponenti dem di altre province del lazio. Al momento non sono indagati né a quanto risulta sono oggetto di indagine ma non si può escludere che vengano sentiti dagli inquirenti proprio alla luce delle loro parallele carriere politiche.

Nella seconda ordinanza il gip fa altri nove nomi: al momento nessuno dei nove è stato iscritto sul registro degli indagati, ma potrebbero presto essere chiamati a spiegare perché abbiano chiesto aiuto a Moscardelli per ottenere stabilizzazioni, trasferimenti, assunzioni o una spintarella ai concorsi, e se soprattutto abbiano dovuto dare qualcosa in cambio. Il gip parla diffusamente di creazione di consenso e quindi potrebbe essere proprio un impegno politico il do ut des.

In uno dei messaggi in cui Moscardelli si spende fa notare al suo interlocutore che una ragazza che chiede di essere riammessa a un corso di formazione in medicina generale è «è una nostra amica» ed è figlia di un ex consigliere comunale «attualmente nostro iscritto», che, aggiunge il gip, è stato candidato alle amministrative del 2012 per il gruppo Pd Lazio.

Ma non finisce neppure qui. Nella prima informativa gli inquirenti riportano brani di intercettazioni in cui Rainone sembra darsi da fare anche in altri concorsi, ma questo è un versante tutto da approfondire per il pm Valerio De Luca.

Né si può escludere che si torni a scavare sul secondo concorso. I, consigliere comunale di Pontinia (oltre all'assunzione a tempo per chiamata diretta) alle prove del secondo concorso aveva ottenuto il massimo dei voti dalla commissione presieduta da Rainone e con Esposito come segretario.

