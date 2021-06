Giovedì 24 Giugno 2021, 05:02

I CONTROLLI

I carabinieri del comando stazione forestale di Terracina, in collaborazione con i militari della capitaneria di Porto di Terracina e del personale tecnico dell'Arpa Lazio hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia ambientale e in particolar modo all'illecito trasporto dei rifiuti.

I militari hanno denunciato in stato di libertà la titolare di un impianto di recupero di rifiuti speciali, a Roccasecca dei Volsci, per i reati di gestioni illecita di rifiuti, utilizzo di aree non pavimentate per le acque di prima pioggia e mancanza del certificato di prevenzione incendi. L'impianto è stato sottoposto a sequestro.

In un'altra operazione, i carabinieri hanno effettuato a Pontinia una serie controlli sulle armi e sull'osservanza delle modalità di detenzione. I militari del comando stazione di Pontinia hanno denunciato in stato di libertà un 75 enne del luogo per omessa custodia di armi. «Il controllo - spiegano i carabinieri in una nota - è scaturito dai servizi disposti dal comandante provinciale di Latina, colonnello Lorenzo D'Aloia, a seguito della recrudescenza dei fenomeni delittuosi verificatisi recentemente in ambito nazionale, nei quali è stata accertata la consumazione di gravi reati contro la persona mediante l'uso di armi da fuoco anche legalmente detenute». Durante un controllo nell'abitazione dell'anziano sono stati trovati, incustoditi, tre dei sette fucili legalmente detenuti. I fucili, insieme a 100 cartucce cal. 12 sono stati ritirati in via cautelativa.

