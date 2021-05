3 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INTERVENTO

Quello appena trascorso è stato il primo fine settimana in zona gialla, con la festività di sabato 1 maggio e i ristoranti finalmente aperti dopo lunghi mesi di restrizioni e chiusure. Ieri, finalmente l'atteso bel tempo e i tavoli all'esterno dei locali sono stati presi d'assalto in tutto il centro e ieri sera, dall'ora dell'aperitivo in poi, in particolare la zona dei pub. Sabato primo maggio il tempo non ha aiutato e così qualcuno, nonostante i divieti, al ristorante non ha comunque voluto rinunciare. E' accaduto nel capoluogo pontino, dove gli agenti della questura sono intervenuti sabato 1 maggio in un noto ristorante sulla Pontina dove era stata segnalata la presenza di alcuni clienti intenti a consumare il pasto all'interno del locale, una cosa non consentita dalla normativa dal momento che le consumazioni al tavolo sono consentite per ora esclusivamente negli spazi esterni dei locali. Così, quando gli agenti della questura hanno raggiunto il ristorante hanno potuto immediatamente verificare che la segnalazione era vera e che all'interno della struttura c'erano effettivamente alcuni clienti seduti tranquillamente ai tavoli a mangiare e bere. I poliziotti non hanno potuto fare a meno di intervenire e di identificare i titolari del ristorante. Come prevede la normativa anti covid, ai gestori è stata infatti contestata la sanzione prevista per le violazioni delle norme, ma a questa si è aggiunta una misura ulteriore. Per impedire un'eventuale reiterazione della stessa violazione è stato imposta anche la chiusura provvisoria, della durata di cinque giorni, dell'attività di ristorazione. Un errore pagato caro dai titolari del ristorante.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA