Domenica 18 Luglio 2021, 05:02

AMBIENTE

Che la spiaggia di Sabaudia sia molto amata dai bagnanti è un dato di fatto. Così come lo è che, da qualche anno a questa parte, sia molto apprezzata anche dai volatili. E così, non è passata inosservata la presenza, ieri mattina, sul litorale della nota località balneare pontina di ben 3 cigni intenti a nuotare lungo la costa. In molti, affascinati da quelle eleganti creature che galleggiavano leggiadre sul pelo dell'acqua, hanno immortalato la scena in foto e video. Siccome il mare era abbastanza agitato, preoccupati per la sorte dei cigni, alcuni hanno pensato persino di allertare i carabinieri forestali e la capitaneria di porto che sono giunti sul posto assieme ai volontari dell'Anc di Sabaudia. I tre esemplari però si sono spostati verso il largo per poi spiccare il volo. Non è comunque la prima volta che dei cigni vengono avvistati sulla spiaggia di Sabaudia. Nel luglio del 2017 una coppia era stata notata in località Sacramento e si era spinta poi nuotando verso sud in direzione Torre Paola. La notizia aveva fatto scalpore anche perché i due volatili si erano lasciati avvicinare tranquillamente dai bagnanti che avevano dato anche loro del cibo. Stessa scena nel luglio dello scorso anno, sempre nella città pontina, con l'avvistamento di due cigni neri. Degli splendidi esemplari di cigno bianco sono stati notati di recente anche a Rio Martino, località dove avevano sostato anche nelle estati scorse.

Ebe Pierini

