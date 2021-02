CISTERNA

Il Movimento 5 Stelle scalda già i motori e come ripetuto più volte in consiglio da Capuzzo e Sarracino è pronti al dialogo con liste civiche e i partiti in vista delle prossime elezioni. Ancora non è arrivato il commissario prefettizio e Cisterna guarda al dopo Carturan. «Siamo aperti al confronto per creare una coalizione in un progetto comune con partiti e liste civiche, se ci sono le condizioni e c'è la facoltà di raccogliere civiche e partiti la possibilità va solo vagliata dal Movimento. Il dialogo è aperto con tutti lo abbiamo dimostrato anche durante questa amministrazione, ci siamo confrontati con tutti e messi a disposizione con delle proposte per la città. Il nuovo statuto prevede l'apertura, ma non è un obbligo, dovremmo garantire della qualità delle persone che saranno in lista» dice Marco Capuzzo. Facendo un passo indietro, il capogruppo M5S svela un retroscena sulla sfiducia all'ormai ex sindaco Mauro Carturan. «La nostra mozione era pronta, l'ho portata in consiglio comunale, se non ci fossero stai i numeri per sfiduciare il sindaco, avrei presentato sabato mattina una nuova mozione di sfiducia».

«Il contenuto della sfiducia votata non era condivisibile, perché a senso unico. Uno scarico di responsabilità di Fratelli d'Italia e Lega tutto al sindaco» spiegano illustrando il loro atto.

Poi guardano a quanto è accaduto: «Che amarezza avere una città senza una guida politica. Non c'era più collante e tantomeno l'efficacia del sindaco di mantenere entità diverse sotto un'unica guida. La sua più grande colpa è quella di non aver capito che i personalismi avevano preso la supremazia». Il Movimento 5 Stelle guarda alle prossime amministrative come unica alternativa alla solita e vecchia politica di sempre. «In quest'ultimo consiglio comunale - conclude Capuzzo - abbiamo assistito a un metodo non libero, ci vuole innovazione e soprattutto sponsorizzare si gli interessi, ma quelli della città».

Daniele Ronci

