Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:02

LA POLEMICA

L'assemblea dei soci conferma in toto, e all'unanimità, il Cda uscente di Acqualatina, e subito scoppiano le polemiche politiche, a maggior ragione per il fatto che, in diversi Comuni della provincia di Latina, siamo in campagna elettorale. Ad aprire le danze, nel capoluogo pontino, sono i due neo M5S, eletti in Lbc nel 2016 e oggi consiglieri comunali del gruppo misto, Maria Grazia Ciolfi e Salvatore Antoci, presentano un'interrogazione al sindaco, chiamandolo a rispondere in question time sulla vicenda. Ciolfi e Antoci ricordano che «con il referendum popolare del 2011, i cittadini italiani si esprimevano per l'acqua pubblica, e abrogavano l'adeguata remunerazione del capitale investito, negando di fatto la possibilità che l'acqua possa essere oggetto di guadagno» e che «il programma elettorale di Lbc e il suo programma sindacale prevedevano la ripubblicizzazione dell'acqua e la fuoriuscita da Acqualatina». Per questo, i due chiedono al sindaco Damiano Coletta la conferma del suo voto favorevole al Cda, perché lo abbia fatto, se non ritegna che questi voti favorevoli «siano contrari al programma elettorale di Lbc e a quello sindacale, nonché agli interessi dei cittadini; perché non ha proposto emendamenti alle delibere in votazione, a tutela degli interessi dei cittadini, come il miglioramento di classe di adeguatezza del gestore, oggi in classe E; quali strumenti o procedure siano stati messi in atto per attuare l'esito referendario del 2011 sull'acqua pubblica e quale sia lo stato di attuazione del percorso di ripubblicizzazione dell'acqua». Fa loro eco anche il deputato Raffaele Trano (L'alternativa c'è), ex M5S, che ricorda come, per trovare candidature per i nuovi membri di Cda di parte pubblica, sia stato fatto un bando, rivolgendosi soprattutto a professori universitari, confermando poi l'uscente. «I sindaci - scrive il deputato - hanno continuato ad approvare le scelte della spa dell'acqua e pure gli aumenti delle già salatissime bollette. Il gestore si trova di nuovo in classe E, la più bassa, per adeguatezza del sistema fognario, qualità dell'acqua erogata, elevata vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento, ovvero delle sorgenti, e perdite idriche. Nel piano degli investimenti sulle sorgenti è previsto un solo intervento, nel 2023 a Mazzoccolo».

