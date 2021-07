Sabato 10 Luglio 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Controlli anti assembramento, verifica del rispetto del distanziamento e dell'uso delle mascherine e un referente covid per ogni struttura ricettiva della provincia di Latina. Sono le linee sanitarie di contenimento dei contagi e di prevenzione stabilite nel corso di un vertice convocato ieri dal prefetto Maurizio Falco con i sindaci delle località turistiche del territorio e il dipartimento di prevenzione della Asl. Maggiore attenzione sarà prestata al rispetto del distanziamento nei luoghi pubblici, bar, pub e locali della movida, ma anche a bordo di mezzi pubblici come autobus e navette per la spiaggia. E' stata poi accolta con favore la proposta di individuare un referente covid in tutte le strutture alberghiere dei comuni costieri, ma anche nei residence per le vacanze e nei campeggi. Si tratterà di una figura che seguirà una formazione della Asl e che avrà mail diretta e telefono del dipartimento di prevenzione, a cui dovrà comunicare eventuali casi di positività consentendo così all'azienda sanitaria di muoversi rapidamente e di adottare in modo tempestivo tutte le misure di contenimento necessarie. L'obiettivo spiega il responsabile del dipartimento di prevenzione Antonio Sabatucci è di creare una rete che permetta di comunicare subito la presenza di positività e di predisporre immediate azioni. Attraverso la prefettura questa decisione sarà formalizzata nei prossimi giorni con le associazioni di categoria. Confermata anche la presenza di aree covid sui traghetti per le isole pontine, ma la capitaneria di porto metterà a disposizione anche gommoni per il trasporto di eventuali positivi dalle isole alla terraferma. L'obiettivo resta quello di scongiurare una maggiore diffusione del covid che durante la stagione estiva potrebbe crescere e portare a nuove zone rosse. Intanto ieri il bollettino ha segnalato due soli casi sul territorio pontino, ad Aprilia e Lenola, mentre per il terzo giorno non ci sono contagi a Latina. Nelle ultime 24 ore è stato però registrato un decesso a Pontinia, un solo ricovero ospedaliero e 85 guarigioni.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA