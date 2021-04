6 Aprile 2021

Da quando l'Hotel Covid di Latina Scalo è stato chiuso dopo le verifiche dei vigili del fuoco il capoluogo pontino e l'intera provincia sono rimasti senza una struttura dove poter alloggiare i pazienti contagiati dal coronoavirus che non necessitano di ricovero ospedaliero ma che vivono in una abitazione tale che non consente loro di rimanere in isolamento dal resto del nuclo familiare. Da settimane la Asl, la prefettura e il Comune di Latina stanno cercando una soluzione visto il numero crescente di contagi, ma al momento non è stata ancora trovata. Più passano le settimane più il caso si complica perché con l'arrivo della stagione estiva - malgrado tutte le incognite legate alla pandemia - i titolari delle strutture alberghiere preferiscono puntare sui turisti. Ecco perché nelle ultime ore è spuntata una soluzione che sembrava impensabile. L'al,tro pomeriggio Asl, Comune e vigili del fuoco infatti hanno effettuato un sopralluogo all'Hotel de la Ville che fino ad alcuni mesi fa ospitava rifugiati, ma che è stato chiuso dopo un lungo braccio di ferro legato a un fallimento. Ora però la struttura è stata rilevata dalla famiglia Lepori, titolare del Park Hotel. A quanto risulta gli imprenditori hanno fatto sapere a Prefettura e Comune di essere disposti a mettere a disposizione il de la Ville a titolo gratuito, anche per evitare polemiche visto che attualmente Simona Lepori è assessore alle attività produttive del Comune. Al momento non è stata presa alcuna decisione da Asl, prefettura e vigili del fuoco, ma la soluzione non dispiace, primo perché fino ad oggi tutti gli albergatori contattati hanno risposto no, ma anche per la collocazione dell'Hotel del la Ville, proprio nei pressi del Goretti, che consentirebbe rapidi trasferimenti verso l'ospedale in caso di peggioramento delle condizioni dei pazienti, ma anche dimissioni controllate dal nosocomio ormai da settimane sotto pressione.

Ma la struttura è chiusa da tempo e ha bisogno almeno di una pulizia a fondo prima di poter essere in grado di ospitare degli ospiti oltretutto con il covid.

