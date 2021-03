8 Marzo 2021

MINTURNO

Attimi di paura all'interno del palazzo comunale di Minturno dove un 51enne, in preda all'alcool, ha dato in escandescenze arrivando quasi a danneggiare la porta di entrata del piano di accesso all'ufficio della segreteria del sindaco Gerardo Stefanelli. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì, quando i carabinieri della stazione di Scauri sono intervenuti prima che l'episodio degenerasse. Gli uomini del capitano Michele Pascale hanno bloccato e denunciato per violenza privata e minaccia a pubblico ufficiale un 51enne di Minturno. Secondo quanto si apprende, l'uomo si era recato al primo piano per parlare con il sindaco al fine di convincerlo ad avere qualche sussidio a causa della sua precaria situazione economica. Il 51enne, nonostante si fosse presentato senza appuntamento, è stato fatto attendere nella sala d'aspetta attigua agli uffici comunali della segreteria del sindaco. Nel frattempo, il primo cittadino era in riunione con assessori e consiglieri comunali.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha perso la pazienza per l'attesa e ha iniziato a gridare, a tirare calci contro la porta d'accesso e a suonare ripetutamente il campanello, disturbando i normali lavori degli uffici comunali. Gridava il nome del sindaco Stefanelli con atteggiamento violento e minaccioso e ha anche detto di essere armato. Per evitare contatti con l'uomo, che potessero finire in conseguenze gravi, la porta è stata mantenuta chiusa e sono quindi stati avvertiti i carabinieri di Scauri di quanto stava avvenendo presso il palazzo comunale. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti tempestivamente, cercando di calmare l'uomo, constatandone lo stato alterato dall'alcool. Nonostante l'intervento dei militari, il 51enne ha continuato nei suoi comportamenti esagitati, arrivando anche a minacciare i carabinieri. Con non poca difficoltà, è stato bloccato e dalla perquisizione è emerso che fortunatamente non era in possesso di alcuna arma. L'uomo è stato portato di forza presso la caserma di Scauri, dove dopo le formalità di rito è stato denunciato in stato di libertà per i reati di violenza privata e minaccia ad un pubblico ufficiale.

Giuseppe Mallozzi

