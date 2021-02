LA STORIA

In prima linea nella battaglia contro il Coronavirus non poteva mancare il dottor Salvatore Schintu, 68 anni, tra i primi medici pontini ad essere contagiato ad inizio pandemia. Quaranta giorni in ospedale, è guarito dopo due mesi. E da allora ha rimosso i momenti più brutti di questa esperienza.

«Vivo - ha raccontato - un processo psicologico particolare, quei giorni sotto il casco li ho cancellati. Ho soltanto dei flash, che mi fanno venire i crampi allo stomaco. Forse per questo faccio di tutto per dimenticare e ci sto riuscendo. Per il resto cerco di concentrarmi nella mia professione».

Il dottor Schintu, Nino per gli amici, è apprezzato medico di famiglia a Sabaudia, dove è stato anche sindaco. Ai pazienti si è sempre rivolto con dedizione ma ancor più adesso. Trova tempo, senza lamentarsi, per assistere ai suoi pazienti, effettuare i tamponi rapidi e dalla prossima settimana anche la vaccinazione. «Questa malattia sta ancora uccidendo ha detto - ed è un pericolo che nessuno può sottovalutare. Non è corretto dire che chi muore con il Covid, nella maggior parte dei casi, è affetto da altre patologie. E' morto di Covid e basta. E' importante che si capisca questo discorso. Se una persona con patologie muore a seguito di un incidente stradale, la causa della morte è l'incidente e non la patologia».

Nello studio è tutto pronto per le vaccinazioni della prossima settimana da somministrare ai pazienti di 65 anni. Lui stesso si è vaccinato, dopo aver goduto di un periodo di immunità della malattia. Che importanza ha la vaccinazione? Faccio il medico da 43 anni: i vaccini, tutti, possono avere effetti collaterali in rarissimi casi. Io a questa vaccinazione ci credo al 100%, anche se l'efficacia non è massima. L'importante è che il virus non trovi una facile ospitalità. Dobbiamo estendere al massimo le vaccinazioni come sta facendo l'Inghilterra, l'Israele. Avanti tutta».

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA