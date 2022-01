Sabato 22 Gennaio 2022, 05:03

Anche Heart life Croce amica scrive alla Regione Lazio, stigmatizzando la nota della funzione pubblica Cgil che lamentava la mancata applicazione di istituti contrattuali e le difficoltà per eseguire i tamponi. «La questione attinente gli istituti contrattuali richiamati è stata oggetto di apposito incontro sindacale , all'esito del quale, premesse le doverose verifiche contabili della parte datoriale, su eventuali emolumenti dovuti, la sigla sindacale si riservava ogni adesione». Sono seguite, secondo l'azienda, diverse missive reciproche e «solamente in questi giorni, la Heart life croce amica ha appreso della volontà definitoria della vicenda in discussione. Per questo non è dato capire la censura mossa sull'applicazione degli istituti contrattuali che è stata fino ad oggi oggetto di confronto condiviso». Disponibilità su 104 e indennità di malattia, per le quali «ci atteniamo alle modalità di legge». E i tamponi da fare ad Aprilia? « È stata individuata quella postazione per il percorso di screening in quanto unica a disporre di ulteriori locali idonei rispetto alle singole postazioni di lavoro. Ad ogni buon conto la Società si riserva di verificare la possibilità di un'altra soluzione organizzativa».

