Venerdì 2 Luglio 2021, 05:01

PALLAMANO

Ad un mese esatto dalla chiusura della serie A Beretta, culminata con il penultimo posto e l'amara retrocessione, l'Hc Fondi ha ufficializzato ieri l'iscrizione al prossimo campionato di A2 maschile, nel pieno rispetto delle scadenze e delle modalità previste. Un primo tassello importante che arriva in contemporanea con la conferma del 44enne allenatore Giacinto De Santis, al 14esimo anno sulla panchina rossoblu, uno dei pochi che riesca ad amalgamare il gruppo ottenendo il meglio da ogni atleta. Ad affiancarlo ci sarà il giovanissimo Valerio Pinto, che, oltre a ricoprire il ruolo di vice, guiderà anche una delle formazioni giovanili. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Guglielmo di Perna è molto attivo e sta lavorando sotto traccia e senza pause per costruire un roster giovane, con la presenza di tanti giocatori locali e l'innesto di qualche atleta d'esperienza. Un gruppo in grado di dare soddisfazione e che possa far subito dimenticare la deludente annata e puntare al ritorno nella massima serie. Sono diversi gli accordi che il dirigente fondano ha raggiunto in questi giorni e a breve verranno ufficializzati. Per ora top secret sui nomi. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno indossato la maglia dell'Hc nella passata stagione e non sono stati confermati, ma nonostante l'epilogo amaro ho lavorato con ragazzi maturi che hanno dato tutto fino all'ultimo, commenta De Santis, navigato coach dall'alto delle sue 287 panchine (215 in A). Dalla cantera è cresciuto il promettente terzino sinistro del 2003 Luigi Arena, che attualmente è in raduno con la Nazionale U19 nel centro tecnico FIGH La Casa della Pallamano a Chieti. Gli azzurrini sono in preparazione degli Ehf Euro di categoria, dal 12 al 22 agosto a Varadin (Croazia). Le sfide contro Islanda, Serbia e Slovenia le prime due di ogni girone staccano il pass per il Main Round - rappresenteranno lo storico debutto di una squadra italiana giovanile nella fase finale di una manifestazione che assegnerà il titolo continentale.

An.Gio.

