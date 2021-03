4 Marzo 2021

L'EPISODIO

Si è presentato dai carabinieri di Borgo Grappa tutto trafelato, denunciando il rapimento di un connazionale in Liguria.

Una vicenda che ha fatto scattare l'allarme e attivato i militari del comando provinciale per sentire i colleghi di Imperia e capire se c'era da preoccuparsi o meno per quell'uomo che era stato sequestrato - secondo la segnalazione di un cittadino indiano - a Ventimiglia. Come sia arrivata la segnalazione al bracciante indiano che si è presentato in caserma e se il rapimento ci sia stato davvero, resta un mistero. I carabinieri, infatti, si sono prontamente messi in contatto con i loro colleghi ma poi il bracciante avrebbe riferito che la questione era risolta. Un semplice procurato allarme o cos'altro? È quello che i carabinieri cercheranno di appurare, tanto che hanno sentito a verbale il cittadino indiano che si era presentato per dare l'allarme.

Non vengono resi noti ulteriori particolari sulla vicenda ma non è da escludere un ulteriore approfondimento sulla dinamica di quanto accaduto.

O l'indiano che lavora in un'azienda agricola della zona ha inventato tutto (ma perché?) o qualcosa è realmente accaduto in Liguria ed è il caso di andare ulteriormente a fondo.

Non parliamo di una segnalazione qualsiasi, ma della denuncia di un rapimento che prima destava grande allarme in chi era andato dai carabinieri a denunciare e poi - misteriosamente, appunto - avrebbe riferito che era tutto risolto.

Quando si tratta di braccianti, spesso sottoposti ai caporali di turno che nel caso degli indiani sono a volte anche gli stessi connazionali che hanno fatto carriera, nulla può essere lasciato al caso. Per questo i carabinieri hanno deciso di approfondire la denuncia arrivata a Borgo Grappa.

