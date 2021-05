17 Maggio 2021

GAETA

Più cura per i parchi, le strade, le scuole di Gaeta. Sono partiti i Puc, i progetti utili alla collettività, che prevedono l'impiego di una trentina di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza nel miglioramento dei servizi cittadini. Sono tre quelli predisposti dal Comune: Biblioteca amica, Curiamo le strade e le scuole della città, Curiamo le ville e parchi della città.

«I Puc - osserva il sindaco Cosmo Mitrano - rappresentano un'opportunità per la città e per i diretti interessati che, in difficoltà per mancanza di lavoro, saranno impegnati nei diversi progetti predisposti. L'amministrazione ha anche l'obbligo morale di dare seguito concretamente a tutte quelle iniziative che possono contribuire ad accrescere la qualità della vita dei residenti attraverso servizi efficienti e iniziative finalizzate a supportare la manutenzione e la fruizione di spazi pubblici come possono essere i parchi e le scuole». E nel riconoscere i meriti di Gianluca Macone, membro del direttivo Italexit-Sud Pontino, di aver proposto e incentivato l'amministrazione ad avviare il percorso dei Puc, Mitrano conferma che oggi diverse persone, compatibilmente con i criteri scelti e le rispettive abilità, «sono operative in un'attività sociale per la collettività e in un processo di inclusione».

«Così facendo - rileva l'assessore agli edifici pubblici e ai parchi giochi, Gianna Conte (nella foto) - diamo un senso concreto al reddito di cittadinanza in quanto sappiamo bene che chi si rifiuta di svolgere le attività proposte verrà segnalato all'Inps e rischierà di perdere il sussidio. E' quindi indispensabile l'azione amministrativa finalizzata a creare quelle condizioni per avviare i Puc. Si è pensato, per il momento, a tre aree che sono particolarmente a cuore di ogni cittadino: la Biblioteca comunale, luogo di aggregazione e punto di riferimento per tanti giovani studenti; la manutenzione delle strade, altrettanto fondamentale, con piccoli interventi, e la cura delle nostre scuole, delle ville e dei e parchi».

Sandro Gionti

