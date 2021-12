Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:02

COMUNE

Ha lottato a lungo contro un tumore, ma alla fine si è dovuto arrendere e adesso oltre ai familiari lo piangono anche i colleghi della polizia locale. Quelli del comando di Latina, dove prestava servizio, insieme a quelli del resto del Lazio che lo avevano conosciuto e apprezzato in occasione dei motoraduni del corpo. È scomparso all'età di 56 anni l'ispettore superiore scelto della polizia locale, Franco Cruciani. Era in servizio nel capoluogo, appunto, come motociclista e responsabile dell'ufficio infortunistica. Da qualche tempo si era assentato per curare la sua malattia che, purtroppo, non gli ha dato scampo.

Lascia la compagna e due figli, di 12 e 2 anni, per questo i colleghi del comando di Latina hanno attivato una raccolta fondi in sua memoria, da destinare proprio alla donna e ai bambini. Chiunque voglia contribuire potrà farlo inviandolo all'Iban della compagna IT49X0306914720001189720274 inserendo come causale In ricordo di Franco Cruciani

I funerali si terranno domani e alle 15.30 alla Chiesa San Michele Arcangelo di Aprilia, la città dove Franco viveva. Praticamente da sempre, invece, lavorava nel capoluogo dove era entrato come specializzato motociclista e coordinava, appunto, l'ufficio infortunistica della sede. Addolorati i colleghi di Latina, a cominciare dal comandante, Francesco Passaretti.

IL RICORDO

«L'associazione Polizia locale comandi del Lazio si stringe accanto ai colleghi del Comando di Latina e ai familiari per la prematura scomparsa del collega Franco Cruciani. A Priscilla e ai figli inviamo tutto il nostro affetto e il nostro abbraccio» - si legge in una nota diffusa dall'associazione stessa.

L'ispettore era molto conosciuto anche ai Castelli Romani dove partecipava spesso ad iniziative sociali culturali natalizie con la moto insieme ai colleghi della zona e per il giorno del funerale una squadra in moto scorterà la bara del collega dalla sua casa di Aprilia alla chiesa dove si terranno le esequie.

«Ci diceva - aggiungono dall'associazione - che il motoraduno era una bellissima iniziativa, e che avremmo dovuto coinvolgere anche i comandi della Provincia di Latina, Ciao Franco, fatti un giro in moto da lassú per tutti noi».

