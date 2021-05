22 Maggio 2021

L'hanno a dimostrà dice Rainone, sottintendendo che gli investigatori della Finanza potrebbero non avere nulla in mano per inchiodarlo. Non sa e non immagina che tutto era già stato dimostrato nel primo concorso, sul quale invece indagava già da tempo la squadra mobile. «Molto ampia la portata dei favori assicurati ai candidati», scrive il gip Giuseppe Cario, ma quale sia il tornaconto diretto non è ancora chiaro. L'ipotesi la avanza inconsapevolmente l'ex manager Asl Giorgio Casati, che in una conversazione con un'altra persona definisce Rainone come un personaggio funzionale alla politica, ha fatto carriera dice adesso è direttore amministrativo facente funzioni, perché lui fa tutti i piaceri. Lo stesso Casati incontra Rainone lo scorso febbraio e gli preannuncia che qualcuno (dalla Regione) chiederà l'annullamento del concorso, quello da 70 posti, consigliandolo di intervenire prima di un provvedimento regionale. Ma l'indagato va dritto per la sua strada: Nel momento in cui lo revoco o lo annullo significa che mi sto assumendo una responsabilità. Molto altro dice Casati sulle ingerenze della politica sull'azienda sanitaria e su una gestione che appare fortemente influenzata dai partiti.

La.Pe.

