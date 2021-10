Martedì 26 Ottobre 2021, 05:04

IL CASO

È uscito di strada, ha rischiato la vita insieme alla moglie, ha subito l'amputazione di un braccio e adesso dovrà rispondere anche del reato di guida in stato di ebrezza. È la sorte toccata a un uomo di 50 anni, originario del Burundi, che la notte tra sabato e domenica sulla Pontina - nel territorio di Latina - ha perso il controllo della sua vettura. Il veicolo - che viaggiava in direzione Terracina - ha urtato contro il new jersey, si è ribaltato sul lato sinistro e ha terminato la corsa nella corsia parallela della carreggiata.

L'uomo è stato soccorso insieme alla moglie, connazionale, da personale del 118 e dei vigili del fuoco.

Trasportato presso l'ospedale Santa Maria Goretti, a causa delle gravi lesioni, ha subito l'amputazione del braccio sinistro ed è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non corre pericolo di vita.

L'esame alcolemico eseguito in ospedale ha riscontrato un tasso pari a 1,80 grammi per litro (il massimo consentito è 0,5), tale da far scattare la segnalazione all'autorità giudiziaria per guida sotto l'influenza dell'alcool.

Il veicolo sul quale si trovavano moglie e marito è stato sottoposto a sequestro.

