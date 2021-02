© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIOEra guardingo e riservato Massimiliano Moro, tanto da aver tolto dall'appartamento preso in affitto in Largo Cesti, quartiere Q5, ogni riferimento al proprio nome. Era prudente e non avrebbe mai fatto entrare a casa sua una persona che non avesse conosciuto molto bene. Tra le poche persone che ammetteva nella sua abitazione c'erano i nipoti, Fabio Buonamano, un rumeno che era stato in carcere con lui e Antonio Ciarelli, fratello di Carmine. Nonostante i rapporti cordiali con Romolo e Patatone Di Silvio, non li avrebbe mai fatti salire in casa.A raccontarlo è Gianfranco Fiori, il giovane di Latina scampato poi a sua volta a un tentato omicidio il 6 giugno del 2010 perché ritenuto l'esecutore materiale dell'agguato a Carmine Ciarelli, indagato e poi assolto in Appello. Era lui il più fidato collaboratore di Moro, quello che lo andava a prendere ogni giorno e lo accompagnava perfino a fare la spesa o a prendere le modelle a cui faceva fotografie di moda per pubblicizzare una finta gioielleria Diamanti & Diamanti, che altro non era che una copertura per entrare in contatto con belle ragazze. Moro negli ultimi mesi trascorreva molto tempo in casa, davanti al computer, ma Fiori riferisce agli investigatori che godeva di un particolare rispetto nell'ambiente della malavita locale, anche da parte delle famiglie rom della zona, come Patatone e Romolo Di Silvio, di cui era amico d'infanzia, e dello stesso Carmine Ciarelli. Ma era convinto, come diceva abitualmente, che tutti avevano paura di lui, mentre lui non aveva paura di nessuno e anche il giorno in cui è morto non appariva affatto preoccupato.La stessa mattina dell'agguato a Carmine si era spinto perfino in ospedale per ostentare la propria solidarietà ai familiari del ferito. Proprio al nosocomio di Latina era stato avvicinato dal parte di Ciarelli che, abbracciandolo, gli aveva assicurato di trovare il responsabile dell'agguato e di vendicarlo.Era forse una chiara dichiarazione di guerra, ma Moro non l'aveva colta. E la sera del 25 gennaio 2010 aveva anzi aperto la porta a qualcuno che prima lo aveva chiamato al cellulare, accertandosi evidentemente che fosse in casa. Il suo obiettivo era acquisire il pieno controllo delle attività criminali sulla piazza di Latina, esautorando le famiglie rom e slegandosi al contempo da un debito contratto con Ciarelli, per un prestito usuraio, che non aveva alcuna intenzione di pagare. In città Moro era tornato nel 2005 dopo una lunga latitanza all'estero, in Venezuela, dove si era rifugiato nel timore di essere condannato per l'omicidio di Raffaele Mucillo (avvenuto nel luglio del 1994 nell'ambito delle rapine della banda degli uomini d'oro). Al suo ritorno, con l'assoluzione nel procedimento penale per il delitto Mucillo, aveva tutta l'intenzione di far valere il proprio peso criminale sul territorio e per questo si era circondato di persone di stretta fiducia, che erano Renato Pugliese, Andrea Pradissitto, Gianfranco Fiori.