SCUOLA

Gli studenti del Liceo Grassi di Latina hanno scioperato ieri mattina «contro la decisione di proseguire con una didattica che prevede le classi al 50% in presenza e al 50% in DaD, su rotazione settimanale», spiegano i rappresentanti dello Scientifico. «Nel corso dell'ultimo Collegio Docenti è avvenuta la votazione di un nuovo piano orario, che prevedeva una diversa rotazione delle presenze nelle classi, molto più simile a quella adottata dalla maggior parte delle scuole del nostro territorio, ma la proposta è stata respinta con uno scarto di pochissimi voti. La scelta di proseguire con classi divise tra didattica in presenza e a distanza, oltre che causare gravi disagi a noi studenti, grava molto sia sul nostro percorso di apprendimento sia sulla condizione psicologica già di per sé difficile durante questo periodo. Infatti questa modalità impedisce l'ottimale svolgimento del nostro percorso formativo, anche laddove non si riscontrino dei comunque frequenti problemi legati alla connessione».

I ragazzi hanno protestato simbolicamente fuori dal cancello del plesso «per richiedere fortemente un ritorno nelle classi al 100% e quindi una rimodulazione dell'organizzazione logistica del liceo, visto anche il potere non ostativo degli esperti chiamati a relazionare in merito alla sicurezza. Vogliamo mandare un messaggio forte: il parere degli studenti deve essere protagonista nelle decisioni che influiscono sul loro percorso formativo. Vogliamo essere inclusi attivamente nelle decisioni del nostro Istituto. Siamo pronti a dialogare nel modo più proficuo possibile con Presidenza e Docenti per trovare una soluzione, ma al tempo stesso abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri compagni di scuola, che necessitano di una risposta tempestiva e netta».

A causa degli scrutini, invece, saranno in didattica a distanza gli studenti dell'Einaudi Mattei di Latina, per circa una settimana ciascuno, a causa degli accavallamenti che si verrebbero a creare con la presenza dei docenti che finiscono le lezioni alle 15:30 e quelli che invece devono lavorare sugli scrutini, si è deciso di lavorare da casa e nello stesso modo di svolgere anche le lezioni in dad.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA