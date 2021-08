Lunedì 2 Agosto 2021, 05:01

BASKET

Mancano un paio di settimane alla ripresa delle attività per la Benacqusita Latina che quest'anno parteciperà all'ottava stagione consecutiva dell'A2 del basket maschile, la settima con il coach Franco Gramenzi in panchina. Il club pontino ha già sistemato nove tasselli nella rosa della prima squadra (le guardie Dambrauskas, Passera, Mouaha e Durante le ali Radonjic e Veronesi; i lunghi Fall, Bozzetto e Ambrosin) in attesa del decimo nome, quello del secondo straniero, un bomber di ottima caratura che dovrà far fare il salto di qualità a tutto il gruppo: le trattative sono aperte su più fronti, ma nomi non ne trapelano. Intanto in settimana sono stati resi noti i gironi di Supercoppa e campionato, con le date d'inizio delle manifestazioni. La Supercoppa partirà nella seconda settimana di settembre, il campionato il 3 ottobre. In Supercoppa i pontini se la vedranno con Scafati e le due romane (Eurobasket e Stella Azzurra) mentre nel campionato sono stai inseriti nel girone ufficialmente definito Rosso, in pratica il solito raggruppamento delle formazioni di centro-sud dove non c'è nessuna squadra materasso e dove conquistare punti lontano dalle mura amiche sarà, ogni maledetta domenica, sarà un'impresa titanica.

Con la Benacquista, nel girone Rosso ci sono: Verona, Forlì, Ravenna, Ferrara, Cento, Fabriano, Chiusi (Siena), Chieti, Stella Azzurra Roma, Eurobasket Roma, Scafati (Salerno), San Severo (Foggia) e Nardò (Lecce). Il coach della Benacquista analizza la situazione: «Tutte le squadre sono ancora in costruzione - sottolinea Gramenzi, nato a Teramo 58 anni fa, ormai pontino d'adozione - quindi per avere un quadro più preciso dei rapporti di forza dovremo attendere ancora qualche settimana. Già da ora però si può dire che Verona, Forlì e Scafati stanno allestendo squadre di categoria superiore mentre anche Cento e Ferrara, che hanno budget importanti, saranno da rispettare. Noi, con tutte le altre squadre, saremo in lizza per i tre o quattro posti che resteranno per centrare i play-off e per evitare le ultime tre piazze del girone». L'ultimo posto in classifica di ogni girone, al termine della prima fase, condannerà alla retrocessione diretta in serie B; le quattro piazzate al penultimo e terz'ultimo posto scivoleranno nei play-out per evitate altri due declassamenti. Latina partirà con la preparazione tra una quindicina di giorni: «Ci raduneremo dopo Ferragosto - conferma Gramenzi - disputeremo due o tre amichevoli prima del debutto in Supercoppa. Dobbiamo fissare la prima partita, che si giocherà in casa dell'Eurobasket, intorno al 10 settembre. Poi due gare a Latina, il 15 con Scafati e il 19 con la Stella Azzurra».

QUANTI SPETTATORI?

Le prime gare ufficiali, in cartello nel prossimo mese, serviranno anche a capire il modus operandi per l'ammissione degli spettatori. Attualmente il Governo ha stabilito l'afflusso di persone al 25% della capienza degli impianti al coperto, ma le società non ci stanno e vogliono alzare il limite al 50%: «Abbiamo giocato un anno in assenza di pubblico - conclude Gramenzi - una situazione non certo ottimale, sia per i mancati incassi che sono fonte importante di autofinanziamento per le squadre e soprattutto per i giocatori: i tifosi sono parte integrante di una partita, insostituibili».

Stefano Urgera

