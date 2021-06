BASKET, SERIE A2

Franco Gramenzi forever? Dopo sei stagioni sulla panchina della Benacquista Latina il tecnico non lascia, non raddoppia, ma s'accorda per un altro anno. Un prolungamento di contratto che ne fa il coach più fedele tra tutte le 42 squadre di A1 e A2, un settimo sigillo segno d'amore e fedeltà che per l'allenatore nato a Teramo 58 anni fa è anche record: «E' per il periodo più lungo sulla panchina di un club - conferma Gramenzi - a Teramo ho allenato per oltre dieci anni, ma in periodi non consecutivi e con società differenti: sono molto felice, voglio ringraziare tutta la famiglia Benacquista, a partire dal Commendator Lucio, per questo ennesimo atto di fiducia. Lieto di proseguire il rapporto con il club nerazzurro, che si basa da sempre su reciproca ed estrema lealtà e professionalità».

SEI ANNI IN ALTALENA

Normale stilare un sintetico bilancio dei sei tornei di A2 giocati a Latina: «Anni intensi, di crescita costante - sottolinea Gramenzi - ma scissi in due periodi: abbiamo lavorato per quattro stagioni (dal 2015 al 2019) progredendo sempre anno dopo anno. Un percorso culminato con la qualificazione ai play-off, poi sono arrivati risultati meno soddisfacenti: due stagioni però anomale, condizionate da pandemia e problemi fisici. Nel campionato 2019-2020 dopo dieci giornate eravamo quarti, con 7 gare vinte su 10 giocate, poi sono arrivati gli infortuni e il blocco dei campionati dovuto alla prima ondata di Covid».

«Nella scorsa estate - continua il coach - viste le incertezze legate all'emergenza che stava tornando a salire, siamo partiti in ritardo: consapevoli d'affrontare una stagione difficile (senza pubblico e con grandi difficoltà nel coinvolgere nuovi sponsor) abbiamo costruito una squadra basata su molte scommesse: alcune riuscite e altre no. La scommessa più importante, quella della salvezza senza ricorrere ai play-out, è stata vinta: grazie al lavoro di gruppo e all'attenzione che società e staff sanitario hanno posto in merito al Covid, non abbiamo avuto contagi all'interno del team».

IL FUTURO

Ora si guarda al futuro: il club dovrà ripagare la fedeltà e dedizione del tecnico assemblando un team competitivo, all'altezza del suo palmarés.

Gramenzi è uno degli allenatori più vincenti nella storia del basket italiano, 10 campionati conquistati in sua carriera: «Vogliamo guardare avanti con ottimismo, con la certezza che il futuro sarà diverso - conclude Gramenzi - programmando la prossima stagione in anticipo per ottenere risultati migliori. Lo dobbiamo alla Società, ai nostri tifosi che ci sono stati vicini anche nei momenti di difficoltà, alla città che merita un posto importante nel panorama sportivo nazionale».

«La squadra? Partiremo dai due contratti in essere, con Marco Passera e Abdel Fall, mentre per gli altri si valuterà sulla base dell'andamento avuto durante la stagione passata e delle eventuali richieste. Poi inizierà la costruzione del nuovo team».

Stefano Urgera

