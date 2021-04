1 Aprile 2021

LA SITUAZIONE

Sono 104 i nuovi contagi covid riportati sul bollettino della Asl di ieri a fronte di 888 tamponi effettuati e processati, ma peggiora la situazione dell'ospedale, costretto a una nuova riorganizzazione già annunciata e preparata nei giorni scorsi per rispondere alle esigenze di un numero sempre crescente di pazienti. E' in via di completamento lo scenario IV, che porterà ad aumentare ancora i posti letto. Al sesto piano del Santa Maria Goretti si sta facendo spazio ai contagiati occupando progressivamente i letti disponibili con i pazienti covid. E proprio ieri, ultimato l'allestimento, la chiesetta interna del nosocomio ha accolto i primi 10 pazienti in attesa al pronto soccorso. Contestualmente si è proceduto a smantellare e trasferire il centro vaccinale dalla tensostruttura esterna dell'ospedale, che, probabilmente a partire da oggi, potrà essere utilizzata come sala di attesa per i pazienti contagiati che arrivano in ambulanza e che attendono di entrare in pronto soccorso. Ulteriori misure dunque per far fronte all'emergenza e per gestire in modo più organizzato il notevole flusso di accessi dovuti al covid che si somma a quello dei pazienti ordinari con altre patologie. Intanto, conti alla mano, marzo si è chiuso con un forte incremento di positivi: se a febbraio erano stati 2.820, al 31 del mese sono stati 4.377. Una media di 141 casi al giorno, con un boom di contagi nella città capoluogo (813) e nel comune di Fondi (605), che da diverse settimane sono sotto stretta osservazione insieme ai territori di Aprilia, Cisterna, Terracina, Cori e Pontinia. Il quadro generale ricostruito anche grazie all'intensa attività di tracciamento del dipartimento di prevenzione della Asl mostra che il bacino di contagi è ancora una volta quello familiare e che purtroppo la variante inglese, che prima contava casi sporadici in alcuni comuni, è considerata ormai prevalente su buona parte del territorio.

I DATI

Il bollettino del 31 marzo, nel dettaglio, conta 28 casi accertati a Latina, 11 a Terracina, 10 a Fondi, altri sette a Monte San Biagio e Pontinia, sei a Cisterna, quattro a Sabaudia, tre a Sezze e Gaeta, due rispettivamente a Formia, Itri, Lenola e Santi Cosma e Damiano, infine uno a Norma, Ponza, Sermoneta e Sonnino. Si registrano inoltre 112 pazienti guariti e ancora nove ricoveri nelle ultime 24 ore. Due sono stati poi i decessi: si tratta di un paziente di Fondi e uno di Spigno Saturnia, di 73 e 82 anni ed entrambi con patologie. Il bilancio dunque arriva a 461 dall'inizio della pandemia, mentre i morti per covid a marzo sono stati 50, comunque in calo rispetto ai mesi passati probabilmente per effetto della campagna di vaccinazione. A febbraio erano stati infatti 62 mentre a gennaio addirittura 96. La situazione complessiva non si presenta migliore nel resto del Lazio, dove su 34mila test complessivi, ci sono stati ieri 1800 nuovi positivi (200 in più rispetto al giorno precedente), 38 decessi e 1.809 guariti.

Laura Pesino

