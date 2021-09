Venerdì 17 Settembre 2021, 05:04

IL CASO

Una fine annunciata quella del processo per il centro commerciale Globo. L'intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva ha infatti portato ad una sentenza di non doversi procedere nei confronti degli undici imputati del procedimento relativo alla realizzazione del megastore sorto sulla Pontina, sulle ceneri dell'ex Seranflex. Ad accogliere la richiesta del collegio difensivo composto dagli avvocati Gianni Lauretti, Renato Archidiacono, Marco Pandozi, Tommaso Pietrocarlo, Francesco Pisani, Alessandro Farau e Francesco Pietricola - mercoledì sera, il giudice monocratico del Tribunale di Latina Francesco Valentini.

La sentenza ha dunque sancito l'intervenuta prescrizione per il direttore dei lavori Piero Piattella, il funzionario del Comune Giovanni Passariello, l'architetto Luca Baldini, all'epoca tecnico del Comune di Latina e istruttore della pratica del condono edilizio, Nicola Di Nicola, amministratore unico della Cosmo, l'architetto Fiorella Abbenda, Patrizia Marchetto, tecnico comunale e istruttore delle pratiche relative al rilascio dei permessi a costruire, Stefano Gargano funzionario comunale, l'architetto Ventura Monti all'epoca dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, Luigi Paolelli funzionario firmatario di uno dei permessi a costruire e l'imprenditore Roberto Bianconi.

COMUNE PARTE CIVILE

Per quanto riguarda Monti e Marchetto, che erano chiamati a rispondere anche del reato di falso che non è prescritto, la loro posizione è stata stralciata e il processo a loro carico è stato aggiornato al 10 novembre prossimo. Nel processo il Comune di Latina si è costituito parte civile. Nell'udienza di mercoledì pomeriggio il giudice Valentini ha anche accolto la richiesta di dissequestro della struttura - alla quale gli uomini del Nipaf avevano apposto i sigilli nel luglio 2016 - e la sua restituzione al proprietario.

L'indagine coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano si è focalizzata sulla struttura commerciale realizzata su un'area di oltre 32mila metri quadrati della società Mimosa Park che ha utilizzato parte della volumetria della ex Seranflex. In origine i proprietari avevano ottenuto dal Comune la sanatoria per la trasformazione dell'immobile in commerciale e la concessione edilizia per realizzare negozi ma secondo la Procura sia il condono che la concessione sono illegittimi poiché basati su falsi presupposti. L'accusa insomma ha ipotizzato la trasformazione di un'area agricola e artigianale in un spazio commerciale con relativo parcheggio. Così il centro commerciale, acquistato dalla società abruzzese Globo, non ha mai aperto i battenti.

Nel marzo 2017 infatti la Corte di Cassazione aveva confermato il provvedimento di sequestro dell'area respingendo la richiesta del procuratore generale presso la Cassazione che aveva invece condiviso l'istanza di dissequestro avanzata dalla difesa e dunque l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Riesame con il rinvio degli atti al Tribunale di Latina per un nuovo esame della vicenda. Ora l'immobile è tornato nella disponibilità piena dei proprietari ma per ora è difficile ipotizzarne il futuro e capire se il progetto originario del centro commerciale vedrà la luce.

Elena Ganelli

