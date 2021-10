Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:02

GLI APPELLI

Nove candidati in corsa per la poltrona di sindaco di Latina e nove appelli agli elettori. I concorrenti in lizza rispondono, in ordine alfabetico alla domanda: Perché i cittadini dovrebbero votarla?.

AMBROSETTI

I nostri programmi sono di facile attuazione e non promettono progetti faraonici afferma Andrea Ambrosetti di Rifondazione comunista - Latina ha bisogno di interventi urgenti: strade, manutenzione dei canali di competenza, di decoro cittadino, di una raccolta differenziata porta a porta estesa su tutto il territorio comunale. Siamo una squadra composta da persone coerenti e di sani principi.

BONO

Il M5s spiega Gianluca Bono - rappresenta il riferimento per un elettorato moderato, sociale, verde e progressista. Il nostro progetto per Latina è credibile, competitivo e, se avallato dai cittadini, beneficerà di una filiera politica indispensabile per intercettare i fondi del Pnrr. L'amministrazione M5s garantirà ai giovani la possibilità di prendere in mano il loro futuro al fine di contrastare la continua emorragia di cervelli. Dunque, il M5S rappresenta l'unica via d'uscita verso il futuro dopo 15 anni di stallo politico amministrativo. Noi non dobbiamo favori a nessuno.

BOTTONI

Votatemi perché Latina merita un programma di sviluppo serio - dice Antonio Bottoni, sostenuto da due civiche e la Fiamma tricolore - che coinvolga tutte le classi sociali senza che alcuno si senta più solo. Una città così giovane non può restare nel limbo nella quale l'hanno inserita i precedenti amministratori. Credo nella città, nei miei concittadini e sono convinto che tanto possa essere fatto per creare un nuovo modello da imitare, con la prospettiva di festeggiare il centenario nel modo più bello.

COLETTA

Perché è arrivato il momento di raccogliere ciò che è stato seminato le parole del sindaco uscente Damiano Coletta, sostenuto da Lbc, Pd e altre due civiche - e di rilanciare definitivamente lo sviluppo della nostra città. Abbiamo dedicato il primo tempo di questa partita al risanamento economico e morale, affrontando problemi importanti come il cimitero, la metro, le terme. In questo secondo tempo metto a disposizione di Latina tutta la mia competenza arricchita da 5 anni di esperienza di governo per dare concretezza ai tanti progetti già avviati. Arriveranno risorse importanti con il Pnrr e ci siamo già fatti trovare pronti con il progetto del Distretto della Salute, che servirà a valorizzare il polo chimico-farmaceutico e a creare professionalità ad hoc.

MANCINO

Votatemi spiega Antonio (detto Tonino) Mancino della lista Sinistra Italiana - per la mia coerenza politica e per le competenze che ho avuto modo di esprimere durante l'esperienza dei consigli di circoscrizione che hanno prodotto delibere piene di contenuti programmatici che riguardavano il territorio da Borgo Sabotino a Borgo Grappa. Votatemi perché farò in modo di istituire l'azienda di diritto pubblico per la gestione del servizio idrico, di revisionare i Ppe, di chiudere il ciclo dei rifiuti. Votatemi perché sono portatore di interessi collettivi e non di parte.

MUZIO

Noi rappresentiamo la vera ed unica alternativa, liberale e moderata, al centrodestra opaco della nostra città e all'immobilismo di Lbc e del centrosinistra risponde Annalisa Muzio, sostenuta da Fare Latina e Ple -. Abbiamo le competenze per fare. Facciamo della concretezza, della trasparenza, dell'ordine e della verità i nostri punti fermi. Votateci perché il nostro programma è innovativo e aderente alle vere priorità che la nostra comunità chiede di affrontare. Siamo il nuovo polo liberale sul quale ricostruire la dignità che Latina, purtroppo, ha perso proprio a causa della mala politica.

SCIAUDONE

I cittadini dovrebbero votarmi afferma Sergio Sciaudone di Solidarietà sociale - perché la vita e il percorso politico dei candidati dovrebbero essere la prima cosa da guardare. Chi mi voterà sa da che parte sto e sa che lì mi ritroverà, sa che ho sempre avuto come priorità la dignità e il rispetto dell'uomo e che questa continuerà ad essere la mia priorità. Chiunque ha cercato aiuto per difendere i propri diritti calpestati ha trovato risposta, al di là dell'appartenenza politica: i diritti sono di tutti e mi batterò affinché nessun diritto venga negato senza scendere ad alcun compromesso.

ZACCHEO

Per l'amore che ho sempre nutrito e che continuo a nutrire per la mia città dichiara Vincenzo Zaccheo, già sindaco, in campo con il centrodestra -: a 22 anni sono entrato per la prima volta in Consiglio comunale e ci sono rimasto per 40 anni; negli anni Duemila, da deputato più votato d'Italia, rinunciai al sottosegretariato, quindi ad entrare nel Governo Berlusconi, per candidarmi a sindaco per la mia città. Votatemi per accompagnare i partiti verso una ristrutturazione di una nuova classe dirigente. Votatemi per portare avanti tutta una serie di progetti che ancora oggi risultano strategici per Latina: università nel nucleo di fondazione e la riqualificazione della Marina attraverso il porto di Foce Verde.

ZULIANI

La coerenza mi ha spinto a lasciare un partito e una rielezione definita come certa: l'opportunismo non fa parte dei miei criteri di scelta sono le parole di Nicoletta Zuliani dell'omonima lista - Dieci anni di esperienza in Consiglio e le competenze maturate sono state decisive per Azione e +Europa per chiedermi di candidarmi sindaco con il loro appoggio. Abbiamo un progetto vero, che affronta questioni reali con persone capaci di affrontare questioni complesse per risolverle. Noi ci siamo messi in gioco con capacità, competenza e credibilità.

Rita Cammarone

