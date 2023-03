Martedì 28 Marzo 2023, 11:14

Momenti di tensione quelli vissuti nel fine settimana alla via dei pub di Latina, dove un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito in un litigio scoppiato a tarda notte davanti ad un locale situato in via Cesare Battisti, all'angolo con Via Neghelli.

A causa delle ferite riportate, l'uomo è stato trasferito in ambulanza in ospedale, nel capoluogo, per essere medicato, mentre il misterioso aggressore è fuggito poco dopo l'accaduto. I carabinieri del Comando Provinciale di Latina sono impegnati da più di 24 ore per risalire alla sua identità. Secondo una prima ricostruzione, la lite è scoppiata nella tarda notte tra sabato e domenica del fine settimana appena trascorso, di fronte ad uno dei numerosi locali situati in via Cesare Battisti, poco dopo quelli all'angolo con via Neghelli: è lì che il quarantaseienne, probabilmente sotto i fumi dell'alcol, avrebbe infastidito una donna che si trovava a pochi passi da lui, innescando la reazione violenta di un uomo, il quale a sua volta ci avrebbe messo poco a passare dalle parole alle mani.

In pochi istanti, infatti, i toni della discussione si sono alzati, con uno dei due che ha aggredito l'altro colpendolo anche in faccia e sul naso. Un pugno talmente violento da causargli la frattura del setto nasale, come riscontrato poco dopo dai sanitari del 118, avvertiti probabilmente dai presenti e che sono accorsi per soccorrere il ferito e trasportarlo all'ospedale Santa Maria Goretti per medicarlo.

Mentre il quarantaseienne, un volto già noto alle forze dell'ordine, ha raccontato la sua versione dei fatti ai carabinieri, risulta invece ancora misteriosa l'identità dell'aggressore: dopo aver raccolto anche le testimonianze dei presenti, i militari dell'Arma hanno dato il via alle indagini per risalire alla sua identità, ammesso che si tratti di una persona sola e non più di una.

Un episodio, quello in via Cesare Battisti, che ha riacceso i riflettori su una zona, quella dei pub, da sempre osservata speciale dalle forze dell'ordine per i frequenti episodi di violenza e anche per la sicurezza dei numerosi frequentatori.

Appena un paio di settimane fa, infatti, alcune pattuglie della Polizia Stradale avevano messo in campo una serie di controlli a tappeto contro le "stragi del sabato sera", durante i quali tre persone erano risultate positive all'alcol test mentre altre tre a quello delle droghe: entrambe troppo spesso causa, oltre di tragici incidenti, anche di risse o situazioni spiacevoli, come quella di sabato sera o, ancora, quella di poco più di due mesi fa, quando in via Neghelli un giovane di trent'anni si era rifiutato di saldare il conto delle numerose consumazioni effettuate, creando qualche parapiglia all'interno della strada e rendendo necessario anche quella volta l'intervento dei Carabinieri per riportare la calma. La zona della movida del capoluogo richiede un sempre maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine.