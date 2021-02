«La compostiera si può richiedere per un condominio?»; «Chi vive in condominio con 30 appartamenti si troverà sotto casa ogni giorno 30 e più mastelli?»; «Date i sacchetti per l'umido? E quando finiscono?»; «Come è strutturata la bolletta?». Sono solo alcune delle faq (le richieste di chiarimento maggiormente poste dagli utenti) presenti sul sito dell'Azienda per i beni comuni (abclatina.it) per l'avvio del porta a porta nelle zone di Latina Scalo e dei borghi Piave, Faiti e San Michele a partire dal 15 marzo. Collegandosi, si possono trovare tutte le risposte ai propri dubbi, e quelli più gettonati sono relativi alla gestione del porta a porta in condominio: non solo per il rischio di trovare decine di mastelli sul marciapiede, ma anche se qualche condomino li scambi, usando quelli di qualcun altro. Gettonatissime anche le compostiere, che hanno una sezione delle faq appositamente dedicata, così come è presente una per le utenze non domestiche. Non mancano domande sul conferimento degli oli alimentari da frittura esausti (che però vanno tuttora conferiti solo presso i centri di raccolta, in via Bassianese o in via Massaro) o sulle modalità per richiedere i contenitori specifici per pannolini e pannoloni (attualmente disponibili solo per le zone in cui parte il porta a porta). La distribuzione dei kit di mastelli per il porta a porta è in pieno svolgimento e Achab insieme a Abc contano di consegnare il 70% dei kit entro la fine della settimana che precederà l'avvio della raccolta: sarà fatto un volantinaggio presso la stazione Fs di Latina scalo per intercettare anche i pendolari che prendono il treno, così come il 1 marzo saranno affissi speciali cartelli sui cassonetti stradali per avvertire che saranno rimossi. Nel corso della distribuzione sono state anche trovate numerose mancate utenze, nell'ordine del 3-4%: «Mano a mano che consegniamo, implementiamo il database con tutti gli elementi utili al Comune per effettuare le verifiche», spiega il direttore generale di Abc, Silvio Ascoli.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA