4 Marzo 2021

GLI ISTITUTI

L'ufficio scolastico provinciale ha chiesto a tutte le scuole pontine, dagli istituti comprensivi alle superiori, un report sui contagi registrati tra docenti e alunni. E questo perché da alcuni giorni, da sabato scorso in particolare, si sono registrati in questo ambito, 50 contagi che vanno a incidere pesantemente sui report giornalieri e sull'indice di positività del territorio. In realtà diverse scuole avevano già contatto la Asl di Latina per alcune positività riscontrate che presentavano caratteristiche diverse rispetto al solito. La paura è che a entrare nelle classi possa essere la temuta variante inglese, dunque i protocolli vengono applicai rigidamente, ma spesso questo non basta.

MAJORANA

Il liceo Majorana ha in totale 6 studenti positivi, La cosa che però ci ha preoccupato è che tre di questi contagi fossero stati registrati nella stessa classe, spiega il dirigente scolastico Domenico Aversano. Immediato l'isolamento e poi la quarantena per gli studenti e anche la segnalazione alla Asl che ha predisposto i tamponi per gli interessati. Quelle attualmente in quarantena sono 4, ma non si tratta di una questione numerica, in effetti irrilevante rispetto al numero delle classi che ha la scuola spiega Aversano ma il fatto che, per la prima volta, i contagi si fossero presentati tutti in un unico ambiente. Finora ciclicamente abbiamo sempre avuto studenti in quarantena ma mai uno studente aveva contagiato i suoi colleghi. A questo si aggiunge un problema di non poco conto, quello dei docenti, anche loro ovviamente a casa: Quando il professore deve fare lezione da casa per studenti anche loro in Dad non c'è problema, che invece si presenta quando la classe è in presenza e il docente no. Questo significa che devono essere sostituiti perché verrebbe meno il controllo. Una situazione non semplice da gestire, ma ce la stiamo mettendo tutta.

MANZONI

Stesse considerazioni anche della dirigente del Manzoni, altro istituto che ieri in Prefettura è stato nominato in quanto in questi ultimi giorni i contagi sono aumentati: In realtà finora siamo stati abbastanza fortunati, pochi i ragazzi positivi e dunque anche poche le classi in quarantena. Ora però abbiamo avuto un'impennata in questi ultimi giorni. Attualmente spiega la dirigente Paola Di Veroli abbiamo sette classi in quarantena e dieci ragazzi positivi. A loro si aggiunge anche un docente. Ovviamente appena avuta notizia già del tampone rapido, prima della conferma del molecolare, si applica il protocollo per cui le classi devono essere messe in isolamento e poi in quarantena. Non sono numeri allarmanti, il nostro istituto conta 65 classi dunque non possiamo parlare di una situazione fuori controllo, ma ovviamente continueremo a vigilare e a essere attenti a seguire, come abbiamo fatto finora, tutte le prescrizioni per arginare i contagi.

LEONARDO DA VINCI RODARI

Tra le scuole osservate speciali anche l'istituto comprensivo Da Vinci - Rodari di Latina: Al momento abbiamo 5 positivi tra gli studenti e 1 docente spiega la dirigente Eliana Assunta Valterio ma la cosa che ci ha preoccupato è il fatto che 4 di questi alunni fossero nella stessa classe e l'altro positivo nella classe accanto. Subito dunque è scattato il protocollo della Asl. Quando dai test è stato riscontrato una diffusione del virus tra studenti che vivono gli stessi spazi ci è parso strano perché è la prima volta che accade. Dall'inizio dell'anno, come in tutti gli istuti, abbiamo avuto alunni positivi, ma il contagio non si era mai diffuso. Ai ragazzi si aggiunge anche un docente che lavora su sei classi e dunque è stato necessario per riorganizzare anche l'orario scolastico per arginare la mancanza di professori: Ovvio che la scuola non si ferma spiega la dirigente immediatamente siamo partiti con la didattica a distanza e ora aspetteremo i tamponi programmati per il 9 marzo.

Francesca Balestrieri

