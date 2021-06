Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:02

Sono stati fissati per venerdì i primi interrogatori per l'inchiesta Il Tempio che lunedì ha portato all'esecuzione da parte della squadra mobile della questura di Latina di quattro ordinanze di custodia cautelare domiciliare e di quattro obblighi di firma. I primi ad essere interrogati saranno il 31enne Stefano Cerilli, il ristoratore di Sezze che avrebbe usato il suo locale - Il Tempio dei Templari di Roccagorga come centro di riferimento del gruppo criminale dedito ad un vasto e pesante giro di spaccio tra i Lepini, Roma, Napoli e zone limitrofe; Andrea Asam 28enne originario di Priverno; Gianni Mancini 47enne originario di Frascati ed il 32enne Ennio Reffe di Ceccano anch'essi coinvolti nell'inchiesta. Lunedì saranno svolti invece gli interrogatori dei quattro destinatari dell'obbligo di firma. La difesa degli indagati è affidata, tra gli altri, agli avvocati Maria Antonietta Cestra e Giancarlo Vitelli. Il gruppo, tra cui alcuni volti noti alle forze dell'ordine, risulta coinvolto in un giro di hashish e cocaina: chili di droga che avrebbero prelevato tra la Capitale e il capoluogo campano per poi smistare i carichi sulle piazze di spaccio della piana pontina, del frusinate e fuori regione. Nel frattempo proseguono le indagini della squadra mobile: oltre alla droga trovate anche armi; pistole con matricola abrasa che almeno secondo le prime risultanze non sarebbero state usate di recente.

Ste.Bel.

