Gli impegni assunti, Latina città dei diritti, città di tutti, città del futuro. Eccolo, il nuovo libro, Latina è. Quel libro che cinque anni fa Damiano Coletta e Latina bene comune si impegnarono a scrivere, quel nuovo libro della città, della collettività, della comunità, il cui simulacro il sindaco teneva davanti a sé in quella prima seduta di Consiglio, è ora qui, tra le mani dei cittadini del capoluogo. 124 pagine, di cose fatte, di parole, grafici e foto. Ma, soprattutto, le cifre. Quelle del risanamento economico, dei debiti fuori bilancio pagati in cinque anni, quasi 20 milioni di euro; del rating di Fondazione Etica, che ha posizionato Latina tra le città virtuose d'Italia; i 32 patti di collaborazione; i 3.639 accessi allo sportello Informagiovani; i 10mila studenti di 19 scuole coinvolti in Ecoschools; il 50% di raccolta differenziata previsto per fine 2021 con il porta a porta. E poi tutti i progetti: dallo skate park alla nuova piazza del Popolo, dalla biblioteca Manuzio al Teatro D'Annunzio, dal Parco San Marco al Vasco De Gama e al Faustinella; l'Albergo Italia e il Garage Ruspi, il Museo Cambellotti e le Città di Fondazione. Perché Latina, in fondo, «è la storia di chi non si arrende».

Martedì 22 Giugno 2021, 05:03