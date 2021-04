15 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







VOLLEY

Modena spegne le speranze di Cisterna di guadagnare la semifinale di questi play-off quinto posto che ora, a una giornata dal termine sono ridotte a un flebile lumicino. La Top Volley ha perso ieri pomeriggio una sfida che era alla sua portata, condannandosi, praticamente da sola per i troppi errori. Infatti se nel tabellino finale i numeri sono tutti dalla parte della Top Volley (attacco 53 contro 51%; 10 muri contro 6; 55 e 28% di ricezione contro 42 e 28; 9 ace contro 6) pesano sull'esito finale i 46 errori commessi da Sabbi e compagni, contro i 31 degli emiliani. Le squadre si sono date battaglia punto a punto, con strappi e ricuciture dall'una e dall'altra parte ma Cisterna sul 2-1 si è lasciata sfuggire la possibilità di chiudere il match. Nel tie break Modena è riuscita a mantenersi più concreta e a sbagliare qualcosa in meno spuntandola ai vantaggi. Boban Kovac ha mandato in campo Seganov in regia, Sabbi opposto, Krick e Szwarc centrali, Tillie e Cavuto di banda. Giani si è affidato a Christenson al palleggio, Buchegger opposto, Karlitzek e Rinaldi di banda, Stankovic e Bossi centrali, Grebennikov libero. Avvio di match in parità con Modena che prova a scappare (13-10) ma la Top la tallona e annulla ben 5 palle set degli emiliani. All'ennesino cambiopalla va in battuta Krick che tira fuori dal cilindro due ace che consegnano il set alta Top: 29-27. Secondo set ancora sofferto e caratterizzato da una iniziale vantaggio di Modena ricucito con pazienza da Cisterna che però si appanna nel finale e stavolta Modena al secondo tentativo pareggia i conti. Terzo set tutto di marca pontina con coach Giani che corre ai ripari e manda in campo Vettori al posto di Buchegger, alterna Estrada con Karlitzek e sfrutta Porro per le battute. La Top però viaggia sicura fino al 25-21. Nel quarto set Cisterna dopo essere stata brava a recuperare un iniziale svantaggio, si perde nelle fasi conclusive e, avanti 23-22, subisce un 3-0 che porta Modena sul 2-2 grazie a un erroraccio in attacco di Sabbi. Nel tie break c'è ancora un passo falso dei pontini che non riescono a gestire due punti di vantaggio, Modena ne approfitta conquista la prima palla match e al terzo tentativo chiude i giochi. «C'è mancata lucidità e purtroppo abbiamo buttato via una partita che per noi era fondamentale - ammette l'opposto Giulio Sabbi - Questa però è la pallavolo, abbiamo sprecato tante occasioni e Modena è stata brava a sfruttarle». Per la classifica bisognerà attendere i risultati delle altre sfide che si giocano oggi e domenica ci sarà l'ultima sfida a Verona.

IL TABELLINO

Top Volley: Cavuto 11, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 15, Seganov 1, Sabbi 32, Onwuelo, Krick 17, Szwarc 8. All. Kovac

Modena: Rinaldi 16, Estrada 2, Porro 1, Stankovic 6, Grebennikov (lib.), Christenson 4, Karlitzek 12, Vettori 8, Bossi 11, Buchegger 9. All. Giani

Note: Parziali: 29-27, 24-26, 25-21, 23-25, 15-17; Top Volley: ricezione 55% (28%), attacco 53%, ace 9 (err. batt. 27), muri pt. 10; Leo Shoes Modena: ricezione 42% (28%), attacco 51%, ace 6 (err. batt. 28), muri pt. 6.

Gaetano Coppola

