CANOTTAGGIOSecondo raduno del 2021 per il gruppo olimpico di canottaggio che si ritroverà per un collegiale valutativo Tokyo2020NE a Sabaudia, dal 1° al 19 febbraio, e a Piediluco, presso le strutture del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica, dal 2 al 19 febbraio.Nella città pontina sono stati convocati 32 atleti tra senior e pesi leggeri mentre a Piediluco si riuniranno 22 atleti appartenenti alla categoria Senior. Per questo collegiale il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha convocato a Sabaudia anche moltissimi atleti che appartengono a società sportive della città pontina.In particolare per la categoria senior si ritroveranno sul lago di Paola Aisha Rocek e Stefania Gobbi dei Carabinieri; Matteo Lodo, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino, Clara Guerra, Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Alessandra Montesano e Luca Chiumento delle Fiamme Gialle, Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Kiri Tontodonati, Davide Mumolo e Stefania Buttignon delle Fiamme Oro e Giovanni Abagnale della Marina Militare. Per la categoria pesi leggeri invece la convocazione è giunta per Stefano Oppo dei Carabinieri, Valentina Rodini delle Fiamme Gialle e Pietro Ruta e Federica Cesarini delle Fiamme Oro. La compagine azzurra riprenderà la preparazione in vista degli appuntamenti di quest'anno. In agenda nel 2021 ci sono infatti le olimpiadi che sono saltate lo scorso anno a causa del covid. A giugno intanto, pandemia permettendo, dovrebbe essere disputata anche la prova di Coppa del Mondo proprio a Sabaudia.E.Pie.© RIPRODUZIONE RISERVATA