BEACH SOCCER

Missione compiuta per la Nazionale italiana di beach soccer, che a Nazaré ha conquistato nel week-end il pass per l'Europeo che si terrà sempre in Portogallo, ma a Figueira da Foz, nel distretto di Coimbra, dall'8 al 12 settembre. Gli azzurri, campioni continentali nel 2018 ad Alghero e vice iridati in Paraguay nel 2019, sono guidati dal ct terracinese Emiliano Del Duca che ha rinnovato anche il contratto con la Figc fino al mese di ottobre. Decisivo per laccesso alla fase finale il tris di successi contro Francia (5-4), Polonia (7-5 dopo i rigori) e Svizzera (6-5). Primo posto nel girone e ottimo preludio al torneo di qualificazione per i Mondiali di Mosca (19-29 agosto) che si aprirà oggi sempre a Nazaré, sulla costa atlantica tra Porto e Lisbona, paese conosciuto in particolare per le onde più alte al mondo (35 metri). Il sorteggio ha collocato l'Italbeach nel girone B insieme a Romania, Danimarca e Germania. Il calendario prevede per i primi due match in programma alle 19.15 la doppia sfida a romeni e danesi e chiusura mercoledì alle 20.30 contro la Germania. «Sono squadre che conosciamo bene commenta mister Del Duca - Saranno necessarie la stessa grinta e determinazione messe in campo finora. Il torneo è lungo, ma non dobbiamo risparmiarci per conquistare uno dei 4 pass disponibili per andare in Russia». Una volta esaurita la fase a gironi - che sono 4, per un totale di sedici squadre - verrà stilato il ranking basato sui punti acquisiti, differenza reti, fino ad arrivare alla classifica disciplina. Si passerà poi ai playoff, fino ad arrivare alla finale di domenica 27 giugno. Sei giorni intensi, senza soluzione di continuità. A preoccupare è però l'infermeria: tre sono i giocatori che si sono infortunati e quindi sottoposti alle cure dallo staff medico-sanitario. Due giocano nella stagione estiva nelle file del Terracina Beach Soccer, il club più titolato in Italia e anche il più presente (17 volte) insieme al Catania: sono gli esterni Alessio Frainetti (Real Terracina C5) e Marco Giordani (Anzio Calcio 1924), che, sottoposti a fisioterapia, stanno cercando di recuperare dagli infortuni muscolari di questi giorni: la sabbia di Nazarè è diventata più pesante per le condizioni metereologiche avverse.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA Lunedì 21 Giugno 2021, 05:02